La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde des clubs 2023 au Maroc est sacrée la meilleure au Heavent Awards 2024

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2023, qui s'est déroulée au Maroc, a été sacrée meilleure cérémonie lors des Heavent Awards 2024 qui se sont tenus cette semaine à Cannes, en France.

L'organisation Heavent Awards a sélectionné la cérémonie, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication parmi les meilleures œuvres nominées aux côtés d'autres cérémonies d'ouverture d'événements sportifs internationaux avant de lui décerner le Prix de la meilleure cérémonie.



Selon un communiqué du ministère, ce prix mondial récompense “le talent et la créativité marocains qui ont permis de réaliser une cérémonie d'ouverture d'une envergure internationale”. Il montre également “la capacité du Maroc à organiser avec succès les plus grands événements mondiaux dans tous les domaines”.



La cérémonie, qui s'est tenue au stade Ibn Battouta de Tanger, a fasciné les spectateurs du monde entier grâce à “ses spectacles artistiques uniques qui ont mis en valeur le patrimoine marocain et son ouverture sur le monde”, relève le communiqué.



La cérémonie a rendu hommage au célèbre explorateur marocain Ibn Battouta, symbole du lien entre les cultures et les peuples, et à ses voyages qui ont contribué à l'ouverture du Maroc sur le monde. Des troupes folkloriques marocaines ont également présenté des tableaux artistiques reflétant la richesse et l'authenticité du patrimoine marocain.



Un hommage a aussi été rendu à la légende du football Pelé lors de cette cérémonie qui a connu une apparition spéciale de l'entraîneur national Walid Regragui.