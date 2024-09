La cavalière française Ines Joly remporte le GP Coupe du Monde, Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

La cavalière française Ines Joly a remporté, dimanche, le Grand Prix Coupe du Monde, Prix Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan (4*), dans le cadre de la première étape de la 13ème édition du Concours international de saut d’obstacles "Morocco Royal Tour", disputée sur quatre jours à la carrière "Hipica" à Tétouan.



Ines Joly, montant le cheval "Pegasus Bandit Savoie", s'est adjugé le titre de cette grande compétition, organisée par la Fondation Morocco Royal Tour, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, en s'imposant après un barrage décisif qu'elle a bouclé sans faute en un temps de 51 sec 14/100è.



La deuxième place est revenue au cavalier saoudien Khaled Almobty, montant "Spacecake", après un barrage décisif qu'il a également achevé sans faute en un temps de 51 sec 44/100è, alors que l’Espagnole Teresa Blazquez Abascal, montant "Nasa de Toxandria", a complété le podium (52:31).



Le cavalier français Charles Henri Ferme, montant "Bellini Dufaure de L", s'est classé quatrième, avec un chrono de 52 sec 86/100è, suivi du cavalier italien Filippo Bassan, montant "Cerruti de Kreisker" (53 sec 68/100è).



Dans une déclaration à la MAP, Ines Joly a exprimé sa joie de remporter le premier prix 4 étoiles (4*) de sa carrière lors de sa deuxième participation à une compétition au Maroc, qualifiant sa participation d’”expérience incroyable qui lui a permis de prendre davantage confiance en elle durant la course grâce aux encouragements du public”.



La cavalière a, par ailleurs, indiqué qu’elle participerait aux deux étapes restantes du Concours à Rabat et à El Jadida pour acquérir davantage d'expérience, affirmant sa volonté de maintenir le même niveau de compétitivité lors des prochaines étapes.



Au terme de cette grande manifestation sportive, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, a remis les prix et les médailles aux vainqueurs dans les différentes catégories, en présence notamment du Général de Division Abdelaziz Chater, Commandant la Garde Royale, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, et d'autres personnalités.



Il est à noter que cette première étape de la 13ème édition du "Morocco Royal Tour", tenue du 19 au 22 septembre, a connu la participation de plusieurs cavaliers marocains et étrangers à 13 épreuves, dont 7 de 4 étoiles (4*).

Le Morocco Royal Tour se déroule sur trois étapes durant trois semaines, au sein de trois sites équestres à Tétouan, Rabat et à El Jadida.



Créée en 2010 sur Hautes instructions royales, la Fondation Morocco Royal Tour, composée de trois membres clés à l’instar de la Garde Royale, la FRMSE et l’association du Salon du Cheval, et présidée par le Prince Moulay Abdallah Alaoui, organise un circuit de premier ordre reconnu par les professionnels du cheval, confirmant sa place de compétition majeure du calendrier équestre mondial, sous l’égide de la Fédération équestre internationale (FEI).