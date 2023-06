La caravane nationale «Sport sans dopage» vise l'éducation et la sensibilisation des jeunes

La caravane nationale «Sport sans dopage», qui fera son départ de la ville de Laâyoune le 17 juin, vise l’éducation et la sensibilisation des jeunes quant aux dangers des produits dopants pour la santé, a indiqué, mercredi à Rabat, Mme Fatima Abouali, présidente de l’Agence marocaine de lutte antidopage (AMAD).



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette caravane, la première du genre, vise à sensibiliser aux dangers du dopage en tant que problème de santé publique qui ne touche pas uniquement les sportifs, à travers un discours accessible à l’ensemble des catégories ciblées, a affirmé Mme Abouali lors d’un point de presse.



Cette caravane, qui arrivera à Rabat le 17 avril 2024, sera l’occasion de contribuer à la préservation de la santé des citoyens et réaliser l’objectif du sport propre, a-t-elle souligné.



De son côté, le secrétaire général de l’AMAD, Moulay Ahmed Limam, a fait savoir que la caravane passera par 12 étapes principales, avec au programme des activités adaptées et encadrées par le personnel de l’agence, des colloques et des rencontres avec des sportifs.



L’objectif est de sensibiliser les jeunes catégories par des méthodes pédagogiques modernes basées sur des activités ludiques et sportives, a-t-il souligné.



L'AMAD vise à limiter la propagation des substances dopantes dans le domaine sportif en adoptant des mesures proactives afin d'éviter qu'elles n'atteignent la communauté des sportifs, et en adoptant des méthodes scientifiques pour former les athlètes à travers des entraînements intensifs et un suivi médical.