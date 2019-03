La campagne se poursuit pour Manchester United et Porto

Maudits penalties... Le Paris SG comme l'AS Rome ont été mis K.-O. par deux ultimes penalties accordés après assistance vidéo: cela sourit à Manchester United (3-1) et Porto (3-1 a.p.), tous deux qualifiés pour les quarts de Ligue des champions mercredi.

L'aller avait fini dans l'allégresse pour le PSG, en Angleterre (2-0). Le retour a fini dans la détresse. Celle de Presnel Kimpembe notamment, dont le bras décollé du corps, à l'extrême limite de la surface de réparation, a offert un penalty aux Mancuniens, transformé par Marcus Rashford (90e+4).

Au Parc des Princes, Paris a pourtant dominé contre une équipe amputée de nombreux joueurs dont Paul Pogba, suspendu. Mais Paris regrettera d'avoir gâché: dès la 2e minute, en encaissant un but de Romelu Lukaku après une erreur de Thilo Kehrer. Puis sur une boulette de Gianluigi Buffon, profitant encore à Lukaku (30e).

Des erreurs que le PSG croyait anodines grâce à l'égalisation de Juan Bernat entre temps (12e). Et grâce surtout au bon travail du match aller.

Mais le spectre de la "remontada" de 2017, contre le FC Barcelone (4-0, 1-6), a ressurgi. Ole Gunnar Solskjaer a réussi son exploit: relever Man U, et le qualifier pour son premier quart de C1 depuis 2014.

Difficile d'imaginer un scénario plus haletant. Porto et Rome, pourtant, en ont réservé un, une demi-heure plus tard. Au bout de la prolongation, après un match plein d'intensité, Alessandro Florenzi a vu son tirage de maillot sanctionné d'un penalty, transformé par Alex Telles (117e), qui a fait bouillir le stade du Dragon.

La Roma, qui arrivait fragile après la cuisante défaite ce week-end dans le derby romain contre la Lazio (3-0) et malgré la victoire à l'aller (2-1), s'enfonce dans la crise. L'entraîneur Eusebio Di Francesco, homme clé l'an dernier avec l'épopée qui a duré jusqu'en demies contre Liverpool, vit cette saison un destin contraire, avec pour le moment une 5e place en championnat.

Liverpool, justement, sera-t-il encore au rendez-vous des quarts, où patientent déjà l'Ajax Amsterdam et Tottenham? Il faudra pour cela ne pas perdre, et marquer, mercredi sur le terrain du Bayern Munich (aller: 0-0). Barcelone-Lyon (aller: 0-0) sera l'autre affiche, au lendemain de Manchester City-Schalke (aller: 3-2) et Juventus Turin-Atlético Madrid (aller: 0-2).