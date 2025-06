La brésilien Embraer table sur 30.000 « voitures volantes » d’ici 2045

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer prévoit une flotte mondiale de 30.000 aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) d’ici 2045, selon une étude publiée par sa filiale Eve Air Mobility.



Cette projection, dévoilée à la veille du Salon du Bourget dans la banlieue de Paris, s’inscrit dans le cadre du premier rapport de perspectives mondiales de la société sur le marché émergent de la mobilité aérienne urbaine. Positionnés comme une réponse aux défis croissants de congestion dans les grandes agglomérations, ces véhicules futuristes pourraient transporter jusqu’à 3 milliards de passagers dans les deux décennies à venir.



Le rapport s’appuie sur des données issues de 1.800 villes répertoriées dans le World Urbanization Prospects des Nations unies, ainsi que sur des informations provenant de 1.000 aéroports et de 27.000 hélicoptères civils actuellement en service.



Selon l’étude, plus de 800 villes dépasseront le million d’habitants d’ici 2035, concentrant à elles seules plus de 2,5 milliards de personnes. Dans ce contexte, la demande pour de nouvelles solutions de transport rapide et durable est appelée à croître.



Le rapport cite également des exemples de congestion extrême observés en 2024 dans plusieurs grandes villes : 234 heures perdues dans les embouteillages à Bengalore, 226 heures à Londres, 222 heures à Sao Paulo, 196 heures à New York et 112 heures à Johannesburg.



Eve Air Mobility prévoit une forte expansion en Asie-Pacifique, un marché favorable en Amérique du Nord et une croissance plus graduelle en Europe. En Amérique latine, les eVTOL devraient jouer un rôle essentiel dans l’accessibilité des zones mal desservies, tandis que le Moyen-Orient, soutenu par des investissements importants en innovation, pourrait devenir une région pionnière. En Afrique, le développement de cette technologie reste lié à la capacité à surmonter les limites d’infrastructure existantes.



À l’occasion du Salon du Bourget 2025, Eve présentera un mockup grandeur nature de son futur appareil, avec un nouveau design de cabine et des hélices à quatre pales. Le modèle sera exposé sur le stand d’Embraer.



« La publication de ce rapport reflète l’enthousiasme croissant que nous partageons avec nos clients et partenaires dans le monde entier », a déclaré Johann Bordais, PDG d’Eve Air Mobility. « La demande est robuste et marque le début d’une transformation profonde dans la manière dont les populations se déplaceront et vivront dans les grands centres urbains. ».



Filiale d’Embraer depuis 2022, Eve Air Mobility est cotée à la Bourse de New York et spécialisée dans le développement d’aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux destinés à un usage urbain.