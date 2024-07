La boxeuse Widad Bertal pour monter sur le podium

La boxeuse marocaine Widad Bertal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la catégorie des moins de 54 kg, après sa victoire en huitièmes de finale face à la Thaïlandaise Jutamas Jitpong sur décision des juges (3-2).



Pour une place en demi-finale des Jeux olympiques de Paris 2024, Bertal affrontera jeudi prochain la Nord-Coréenne Cholmi Pang.



Les bonnes performances des athlètes marocains mardi ne se sont pas arrêtés là, puisque Mathis Soudi a assuré sa qualification en demi-finale de l'épreuve de kayak slalom (slalom K-1 hommes).



Le kayakiste marocain s'est classé 16ème au terme des deux manches de qualification, réalisant un chrono de 89.45. Les 20 premiers au classement ont atteint les demi-finales. Il disputera la demi-finale du slalom K-1 jeudi 1er août. En tir sportif, son compatriote Driss Haffari a été tout proche d'accéder à la finale, terminant à la 10ème place parmi les 30 tireurs engagés dans les qualifications.

Haffari, qui a été éliminé au tour de repêchage, n'a pas pu décrocher une place parmi les six premiers des qualifications pour se hisser en finale.



En beach-volley, l'équipe du Maroc, composée du duo Mohamed Abicha et Zouheir El Graoui, a perdu face à la paire américaine comprenant Miles Partain et Andrew Benesh par 2 sets à 0, lors de la deuxième journée du groupe D. Les Marocains ont été battus lors de la première manche 21 à 12, et ont fait montre d'une résistance farouche lors du second set qu'ils ont perdu 26 à 28.



Abicha/El Graoui avaient perdu leur premier match face au tandem brésilien George Souto Maior et Andre Loyola en deux sets (18-21, 10-21). Ils affronteront l'équipe du Cuba, le 1 août lors de la troisième journée du groupe D.



En judo, Achraf Moutii, dernier marocain encore en lice dans cette discipline, a été éliminé par le Coréen Lee Joonhwan par waza-ari en 16èmes de finale de la catégorie des moins de 81 kg.



Pour sa part, le triathlète marocain Jawad Abdelmoula n'a pas pu prendre le départ à l'épreuve masculine de triathlon, programmée mardi matin, reportée pour "raisons sanitaires" du fait d'une Seine encore trop polluée, selon les organisateurs.



Les fortes pluies tombées vendredi et samedi derniers sur Paris ont dégradé la qualité de l'eau, dont les dernières analyses montrent "à certains endroits du parcours de natation" des valeurs "encore supérieures aux limites acceptables", ont indiqué mardi matin l'instance internationale World Triathlon et le comité d'organisation dans un communiqué conjoint.

Il convient de signaler en dernier lieu que le surfeur marocain Ramzi Boukhiam a été éliminé, lundi à Teahupo’o (Tahiti) lors du troisième tour de l'épreuve du surf.



Boukhiam, qui était opposé au Brésilien Joao Chianca, a signé une excellente prestation face à son adversaire mais il s'est incliné sur une marge minime, le Brésilien a signé un score total de 18.10 points contre 17.80 points pour le Marocain.



Le surfeur marocain s'était qualifié, dans la nuit de dimanche à lundi pour le 3ème tour de ce concours après avoir pris le meilleur sur le Salvadorien Bryan Perez avec un score total de 14.60 points, contre 12.60 points pour son adversaire.



Le Maroc participe aux Jeux olympiques Paris-2024 avec une délégation comprenant 60 sportifs (42 hommes, 18 femmes) représentant 19 disciplines.