La bourde de Katy Perry

Katy Perry est sous le feu des critiques à cause d'une paire de chaussures de sa collection. Pour de nombreux internautes, ces souliers évoquent le "blackface", une pratique qui consiste à se colorer la peau pour se grimer en Noir. L'indignation est telle que la marque a publié des excuses et que plusieurs points de vente américains les ont retirés des étagères.

Comme le précise Variety, le motif est présent sur deux modèles: les Rue Face Slip On Loafers et les Ora Face Block Heel Sandal. Ces chaussures noires, sur lesquelles apparaissent une paire d'yeux, un nez et une bouche rouge, existent aussi en beige. Katy Perry et Global Brands Group, la société qui gère sa marque, ont réagi dans un communiqué publié sur le site américain People:

"Les Rue et les Ora font partie d'une collection dévoilée l'été dernier (...) et conçues comme un clin d'oeil à l'art moderne et au surréalisme. J'ai été attristée d'apprendre qu'elles étaient comparées aux douloureuses images de 'blackface'. Notre intention n'a jamais été d'infliger une quelconque peine. Nous les avons immédiatement retirées de http://www.katyperrycollections.com".