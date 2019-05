La bonne opération de l’OCS à Tanger

L'Olympic de Safi s'est imposé sur la pelouse de l'Ittihad de Tanger par 2 buts à 0, en match comptant pour la 28è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé dimanche soir au Grand Stade de la ville du Détroit.

Les deux réalisations des Mesfiouis ont été inscrites par Mohammed Ouattara (28è) et Hamza Goudali (83è).

Ex-aequo avant cette journée, l'OCS et l'IRT se sont séparés pour occuper respectivement la 3è place avec 42 points et la 4è avec 39 unités.

La veille, le Raja de Casablanca, qui est assuré de disputer la prochaine Ligue des champions, avait consolidé sa position de dauphin, en s'imposant au Stade Père Jégo face au Mouloudia d'Oujda par 2 buts à 1.

Les deux buts des "Super champions" d'Afrique ont été l'oeuvre de Mohsine Iajour.

Le Wydad de Casablanca, leader de de Botola D1 et récent finaliste de Ligue des champions-2019, devait faire le déplacement, lundi, sur la pelouse de la Renaissance de Berkane, qualifiée, elle aussi, à la finale de la Coupe de la Confédération, après une belle remontada face au CS Sfaxien tunisien.