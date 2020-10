La Zambie se dote d' une ambassade au Maroc

L'ambassade de la République de Zambie au Maroc a été inaugurée lors d’une cérémonie organisée samedi à Rabat. La cérémonie d'ouverture de cette ambassade a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue zambien, Joseph Malanji. Intervenant lors d’une conférence de presse conjointe avec Nasser Bourita à l’issue de cette cérémonie, le chef de la diplomatie zambienne a indiqué que l’ouverture d’une mission diplomatique résidente au Maroc a pour objectif de "créer une base concrète pour soutenir nos relations bilatérales".



Le ministre des Affaires étrangères de la République de Zambie a en outre relevé que sa visite au Maroc vise à "promouvoir les excellentes relations" qui lient les deux pays. Selon lui, "l’état de ces relations a été illustré à travers l’échange de visites à tous les niveaux mais également à travers l’ouverture de la représentation diplomatique du Maroc à Lusaka". Revenant sur le cheminement des relations bilatérales, Joseph Malanji n’a pas manqué de souligner que les liens "étroits" entre les deux pays ont été dynamisés par la visite d’Etat de SM le Roi Mohammed VI en Zambie en février 2017, laquelle a été marquée par des discussions "fructueuses". "Au cours de cette visite, près de 19 accords ont été signés dans divers domaines de coopération, y compris les consultations diplomatiques, l'économie, les sciences, la technologie, l’éducation, les mines, les finances et le tourisme", a-t-il dit, se félicitant du "soutien constant du Maroc au développement de la Zambie" à travers la formation des étudiants et l'octroi de bourses d’études.



"Les domaines de coopération sont si nombreux qu’il est difficile de les énumérer un à un",s’est-il félicité, réaffirmant l’engagement continu de son pays à la faveur des relations bilatérales et de la coopération avec le Royaume pour le bien mutuel des deux peuples. Joseph Malanji a en outre relevé que la représentation diplomatique de son pays à Rabat sera renforcée incessamment avec l’inauguration, mardi 27 octobre, d'une représentation consulaire à Laâyoune. Poursa part, Nasser Bourita a indiqué que l’ouverture de l’ambassade de la République de Zambie à Rabat fait suite à l’ouverture de l’ambassade du Maroc à Lusaka en 2018. "Il s’agit d'un important moment pour les relations bilatérales, lesquelles ont connu un changement radical à la faveur de la nouvelle dynamique insufflée par la visite de SM le Roi Mohammed VI à la Zambie", a-t-il fait savoir. Le ministre a également mis en exergue la "forte coopération diplomatique" entre les deux pays, rappelant, à cet égard, que la Zambie a toujours soutenu la position du Maroc concernant la question du Sahara marocain aussi bien au niveau de l’Union africaine que de l’ONU. "La solidarité est la principale caractéristique" des relations entre les deux pays, a ajouté Nasser Bourita.



Cette solidarité, a-t-il expliqué, a été exprimée à travers l’envoi, sur Hautes instructions Royales, d’aides à la République de Zambie dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, notant que "la Zambie est l’un des 22 pays qui ont bénéficié de cette sollicitude Royale en cette conjoncture difficile". "Aujourd’hui l’inauguration de l’ambassade renforcera les relations bilatérales et créera des canaux de communication dans tous les domaines, économique, politique, humain et d’échange d’expériences entre les deux pays", a conclu Nasser Bourita. Plutôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger avait eu des entretiens avec son homologue zambien.