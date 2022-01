La Tunisie surprise par la magie gambienne

Le Mali a conclu jeudi la phase de poules en tête du groupe F en battant 2-0 la Mauritanie sans être inquiété à l’inverse de la Tunisie, également qualifiée mais battue au bout du suspense par la Gambie 1-0.



La Gambie, qui participe à sa première CAN, poursuit son aventure surprenante dans le tournoi en terminant deuxième du groupe.



Contre la Tunisie, les Gambiens ont fait parler leur magie: globalement dominés par les "Aigles de Carthage", ils ont inscrit l'unique but de la rencontre par Ablie Jallow, auteur d'une demi-volée splendide qui s'est logée dans la lucarne (90e+3).



Avant cela, les Tunisiens auraient pu prendre l'avantage, mais Seifeddine Jaziri a vu son penalty arrêté par Gaye (45e+1), le gardien gambien. Les Tunisiens ont donc manqué un penalty dans chacun de leurs trois matches...



Dans la foulée, l'exclusion du gardien remplaçant de la Tunisie Farouk Ben Mustapha (45e+3) a ajouté de la confusion au match.



A force de dominer sans marquer, les Tunisiens ont été punis. Il faut dire qu'ils étaient privés pour ce match de douze joueurs, positifs au Covid-19, dont leur star Wahbi kazri.



Ils accèdent à la phase finale par la plus petite des marges, en terminant parmi les quatre meilleurs troisièmes, et affronteront dimanche le Nigeria (20h00).

La Gambie devra quant à elle se défaire de la Guinée lundi (17h00) afin de poursuivre son aventure dans la compétition.



Dans l'autre match du groupe F, le Mali n'a pas eu de mal à s'imposer contre la Mauritanie, déjà éliminée, grâce à des buts de Massadio Haedara dès la 2e minute et Ibrahima Koné sur penalty (49e).



Les Maliens effronteront la Guinée Equatoriale mercredi (20h00).