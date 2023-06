La Tour Mohammed VI récompensée pour l'excellence de son ingénierie

La Tour Mohammed VI de Rabat a été récompensée par le Prix de la ''Meilleure performance en termes de projets d’ingénierie'' lors du ''Caminos Madrid 2022''.

Ce prestigieux palmarès annuel, décerné par le Collège des ingénieurs civils de Madrid, est considéré comme une distinction de référence dans le monde de la construction.



Lors d’une cérémonie au Matadero Madrid, le Prix a été remis à O Tower, filiale de O Capital Group, présidée par Othman Benjelloun, maître d’ouvrage de la Tour Mohammed VI, et à la société Bernabeu Ingenieros, bureau d’étude en charge de la conception de la structure.



Avec sa structure élancée, ayant nécessité 13.000 tonnes de béton pour ses fondations et 8.520 tonnes de charpente métallique, la Tour Mohammed VI s’érige aujourd’hui dans la skyline de la capitale marocaine, porteuse d’un signal d’ambition et de progrès pour le Maroc et l’Afrique.



Les designers et ingénieurs se sont attachés à répondre aux exigences de son donneur d’ordre. Fidèle à une inspiration née en 1969 d’une immersion au cœur de l’entraînement des cosmonautes de la NASA au moment du lancement de la fusée Apollo 12, Othman Benjelloun est ''à l’initiative d’un geste de bâtisseur original, matérialisé par la forme emblématique d’une fusée positionnée sur sa rampe de lancement''.



Abritant un programme immobilier à usage mixte constitué de composantes résidentielle, hôtelière, de bureaux et de services, la Tour Mohammed VI compte 55 étages pour une hauteur totale de 250 mètres. Elle constitue un élément clé du développement de la vallée du Bouregreg et s’impose, à date, comme le plus haut édifice d’Afrique.



Son approche architecturale vise à concentrer les principaux usages (bureaux, logements, hôtels) sur le côté Nord, face au fleuve Bouregreg, à la Tour Hassan et au Grand Théâtre de Rabat, récemment construit.



A cette fin, le noyau des flux verticaux (ascenseurs et escaliers) est placé de manière excentrique, de même que l'ensemble des zones techniques situées du côté Sud de chaque étage, renforçant la continuité et la verticalité de la tour. Cette configuration a également permis de revêtir la façade sud de panneaux photovoltaïques participant ainsi aux actions d’efficacité énergétique portées par le projet et visant l’obtention de la double certification LEED Gold et HQE.



Le système structurel adopté est un tube dans un tube, constitué d’un noyau intérieur en béton et d’un tube métallique extérieur qui, après plusieurs études, a adopté une configuration de tube rigide.

Les dalles de planchers sont réalisées avec une structure mixte, composée de poutres métalliques disposées radialement et d'une dalle en tôle composite.



Les bâtiments de grande hauteur nécessitant des configurations structurelles robustes et des systèmes de construction complexes, la Tour Mohammed VI offre également de nombreuses particularités remarquables. Son emplacement dans une zone sismique a ainsi imposé des fondations profondes, adaptées aux conditions géotechniques, utilisant des modules de murs diaphragmes de 65 m de profondeur.



La disposition excentrique du noyau a, par ailleurs, exigé une analyse très détaillée des raccourcissements différentiels entre le noyau intérieur et le tube extérieur, dans certains cas très proches.



Enfin, le contrôle strict du comportement statique et dynamique contre les charges de vent, a nécessité des essais en soufflerie et diverses stratégies, telles que l'incorporation d'un amortisseur de masse accordée.



C’est l’ensemble de ces défis et les solutions innovantes adoptées qui ont conduit les professionnels espagnols à saluer la performance de la Tour Mohammed VI en termes de design et d’ingénierie.



Le chantier de cet édifice hors du commun piloté par O Tower, a été réalisé par un consortium d’entreprises de référence, au sein du groupement BESIX-TGCC. Le meilleur de la technologie internationale y a, par ailleurs, été confronté à l’excellence du savoir-faire ancestral marocain, artistique et artisanal pour la conception des espaces intérieurs.