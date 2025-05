La Syrie remercie Sa Majesté le Roi pour la décision d’ouvrir l'ambassade du Maroc à Damas

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad Al-Chaibani, a exprimé, samedi, les remerciements et la gratitude de son pays pour la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’ouvrir l'ambassade du Maroc à Damas.



Dans une déclaration à la presse en marge de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie syrienne a qualifié de "très bonnes" les relations entre le Maroc et la Syrie.



"Nous remercions Sa Majesté le Roi et le gouvernement marocain pour l’intérêt accordé au développement de ces relations que nous aspirons à rendre distinguées sur le plan économique et en matière d’investissements dans le monde arabe", a-t-il souligné.



Pour sa part, M. Bourita a réitéré, lors de cette entrevue, la Décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI annoncée dans le Discours adressé par le Souverain au 34e Sommet arabe, dont les travaux se sont déroulés samedi à Bagdad.



Dans son Discours, Sa Majesté le Roi a annoncé la décision du Royaume portant sur la réouverture de son ambassade à Damas, fermée en 2012, soulignant que "ce pas permettra d’ouvrir de plus larges perspectives dans les relations historiques entre nos deux pays et nos deux peuples".



A cette occasion, le Souverain a réaffirmé la position historique immuable du Royaume du Maroc vis-à-vis de la Syrie, exprimée auparavant dans la lettre adressée par Sa Majesté le Roi au Président Ahmed Acharaa, faisant part du soutien au peuple syrien frère dans sa quête de liberté, de sécurité et de stabilité, ainsi que de l’attachement à la préservation de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de la Syrie.



Dans le cadre de la mise en œuvre de la Décision Royale, M. Bourita a fait savoir qu'une délégation technique se rendra la semaine prochaine en Syrie pour faire le point sur les préparatifs liés à l’ouverture de l’ambassade, qui servira de canal de communication et de coordination dans les divers domaines.



M. Al-Chaibani a également annoncé l’envoi d’une équipe technique pour l’ouverture de l’ambassade de Syrie à Rabat.