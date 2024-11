La Société de Réalisations Mécaniques améliore son chiffre d'affaires de 35% au T3-2024

Le chiffre des affaires (CA) de la Société de Réalisations Mécaniques (SRM) s'est établi à près de 71,58 millions de dirhams (MDH) au troisième trimestre 2024, en amélioration de 35% par rapport à la même période un an auparavant.



La division BTP (bâtiment et travaux publics) a enregistré une croissance de 224% de ses revenus, tandis que la division Industrie a subi un léger recul de 2% comparativement au T3-2023, indique la société dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



L'augmentation du CA de la division BTP s'explique principalement par une progression remarquable de 565% des ventes de machines en glissement annuel. Cette croissance est alimentée par une hausse de 172% du CA du département Terrassement et une croissance exceptionnelle de 1784% pour le département Route.



Concernant l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), il a progressé de -3,45 MDH au T3-2023 à -1,83 MDH au T3-2024.



Cette amélioration est portée par une hausse du CA et pénalisé par la baisse du taux de marge.