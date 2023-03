La Samba aussi ça nous connaît! La Seleçao en sait quelque chose

Décidément, ces Lions de l'Atlas n’en finissent pas de surprendre et d'émerveiller.

Après leur parcours exceptionnel lors du Mondial qatari, les hommes de Walid Regragui continuent sur leur lancée, signant un succès éclatant (2-1) face au Brésil, samedi soir en match amical au Grand stade de Tanger.



Dans une ambiance de fête et devant un public aux anges pour des retrouvailles très attendues avec ses héros, la sélection marocaine a célébré comme il se doit son brillant exploit au Qatar, avec une première victoire historique contre la Seleção, quintuple championne du monde.



Lors des deux précédentes rencontres contre le Brésil, les Lions de l’Atlas s’étaient inclinés 2-0 en 1997 en amical et 3-0 un an plus tard, lors du Mondial 1998 en France.



Avec ce succès inédit pour une sélection arabe face à la Seleção, le Onze national prouve une nouvelle fois qu’il fait désormais partie des plus grandes nations du football mondial et qu’il faudra compter avec lui lors des prochaines échéances internationales.



Dans le sillage de leur Mondial épatant, où ils ont été héroïques de bout en bout, les protégés de Walid Regragui n’ont guère perdu de leur superbe, produisant un jeu séduisant et d’une grande intensité.



Face aux Brésiliens, les Lions de l’Atlas ont joué décomplexés tout au long de la rencontre, confiants en leurs atouts qui leur ont permis de venir à bout de grands cadors du football mondial, comme la Belgique, l’Espagne et le Portugal, au Qatar, pour se hisser pour la première fois au dernier carré de la Coupe du monde.



Pour ajouter la Seleção à leur tableau de chasse, les joueurs marocains ont continué à faire preuve de combativité et d’un d’état d’esprit exemplaire, donnant le maximum sur chaque action et jouant tous au service du collectif.



Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le sélectionneur national Walid Regragui a fait confiance aux mêmes membres de son équipe type lors du Mondial Qatar-2022, à l’exception de Bilal El Khannouss titularisé en milieu de terrain, en raison de l’absence de Selim Amallah pour blessure.



Un choix qui s'est avéré payant, tellement le Onze de départ a tenu tête à la Seleção, réussissant même à ouvrir le score grâce à Sofiane Boufal en première mi-temps (29è minute).



La ligne défensive des Lions de l'Atlas qui a marqué le Mondial par sa grande solidité, mettant en échec les plus grands attaquants au monde, a été à nouveau déterminante pour repousser les tentatives brésiliennes, à l’image de la charnière centrale Aguerd-Saïss encore une fois impeccable.



Même si les Brésiliens ont fini par céder le verrou défensif marocain, sur une frappe de Casemiro, à la 67è minute, c’était clair que les Lions de l’Atlas n’ont pas dit leur dernier mot.

Grâce au coaching gagnant de Walid Regragui, Abdelhamid Sabiri, entré en deuxième période, a scellé le sort du match avec une deuxième réalisation marocaine (79è minute), synonyme de victoire historique pour le Onze national.



Croyant jusqu’au bout en leurs chances contre le Brésil, grand pays du football et première nation au classement de la FIFA, les Lions de l’Atlas ont été encore une fois à la hauteur de l’événement, brillant par leur combativité et leur jeu collectif impressionnant.



Désormais dans la cour des grands, la sélection marocaine veut continuer à progresser et à se mesurer aux meilleurs, pour prouver une fois pour toutes que l’épopée qatarie n’était pas une simple parenthèse enchantée, mais bien un nouveau chapitre glorieux de l’histoire du football national qui poursuit son ascension vers les sommets.