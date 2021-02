La Russe Alina Fazylzyanova et le Qatarien Hamad Rachid sacrés au Skeet

Le Qatarien Hamad Rachid (messieurs) et la Russe Alina Fazylzyanova (dames) ont décroché dimanche le Grand prix du Maroc de tir sportif dans la catégorie Skeet, organisé par la Fédération Royale marocaine de tir sportif (FRMTS) sous la Présidence de SAR le Prince Moulay Rachid. Le Qatarien a été sacré à la faveur d'un score de 54 points, devançant l'Emirati Saif Bin Futais (52 pts) et l'Espagnol Juan José Aramburu (43 pts). Côté dames, la Russe Alina Fazylzyanova a terminé en tête avec un score de 54 points, devant ses compatriotes Zilia Batyrshina (52 pts) et Anna Zhadnova (41 pts). La Marocaine Ibtissam Marirhi a terminé à la quatrième position grâce à un score de 31 unités. Dans une déclaration à la MAP, Hamad s'est dit "heureux" de remporter cette victoire, après un an d'arrêt des compétitions internationales de cette discipline en raison de la pandémie du coronavirus. "Ce couronnement est intervenu après une rude concurrence avec les meilleurs tireurs du monde", a-t-il ajouté. Pour sa part, la Russe a fait savoir que ce titre lui permettra d’appréhender les prochaines échéances sportives avec le plein de confiance. Alina a, par ailleurs, mis en avant les bonnes conditions qui ont permis à cette compétition de se dérouler dans une ambiance positive. Cette édition qui se poursuit jusqu'au 6 février, réunit plus de 100 participants dans les disciplines de Trap et de Skeet, dont 72 tireurs étrangers représentant 14 pays des 4 continents (Afrique, Europe, Asie et Amérique latine). Les athlètes prenant part à cette compétition représentent l'élite du tir sportif mondial. Pour la suite du programme, les finales Trap hommes et dames se tiendront le 4 février, alors que la finale Trap mixte sera organisée le 5 du même mois.