La République du Kenya décide de révoquer la reconnaissance de la pseudo-“RASD” et d’ entamer les étapes pour la fermeture de sa représentation à Nairobi

Suite au message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au nouveau président de la République du Kenya, William Ruto, la République du Kenya a décidé de révoquer la reconnaissance de la pseudo-"RASD" et d’entamer les étapes pour la fermeture de sa représentation à Nairobi .



Un communiqué conjoint, dont des passages ont été rendus publics par le site web du Palais d'Etat de la République du Kenya (State House), à la suite de la remise, mercredi, d'un message de SM le Roi au chef de l'Etat kényan, indique que "la République du Kenya a décidé de révoquer sa reconnaissance de la pseudo-"RASD" et d’entamer les étapes pour la fermeture de sa représentation dans le pays."



"Par respect du principe d'intégrité territoriale et de non-ingérence, le Kenya apporte son soutien total au plan d'autonomie sérieux et crédible proposé par le Royaume du Maroc, en tant que solution unique basée sur l'intégrité territoriale du Maroc," pour résoudre ce différend, souligne le communiqué conjoint. "Le Kenya soutient le cadre des Nations unies en tant que mécanisme exclusif pour parvenir à une solution politique durable et permanente au différend sur la question du Sahara," ajoute la même source.



Dans Son message, SM le Roi Mohammed VI félicite William Samoei Ruto pour son élection en tant que 5ème président de la République du Kenya et salue l'achèvement réussi des élections démocratiques dans le pays en août 2022, soulignant que ces échéances consolident la position du Kenya en tant que pays phare en matière de démocratie au niveau du continent.



Le Souverain salue en outre la promesse du président kényan de renforcer et d'approfondir les relations bilatérales actuelles entre son pays et divers Etats d'Afrique et d'ailleurs. Pour sa part, M. William Ruto a exprimé sa volonté et son engagement à travailler avec le Souverain pour le renforcement des relations entre les deux pays, saluant le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion de politiques de tolérance et d'accommodement au niveau de la région du Maghreb, ainsi que Sa contribution à la paix et à la sécurité mondiales.



Les deux pays se sont engagés à hisser leurs relations diplomatiques bilatérales au niveau du partenariat stratégique dans les 6 prochains mois, souligne le communiqué, ajoutant que la République du Kenya s'est engagée à ouvrir son ambassade à Rabat.



De même, il a été convenu d'accélérer immédiatement les relations économiques, commerciales et sociales entre les deux pays, notamment dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire (importation d'engrais). Il s'agit également des domaines de la santé, du tourisme, des énergies renouvelables, de la collaboration en matière de sécurité, ainsi que des échanges culturels, religieux et interpersonnels.



Le message Royal a été remis par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.