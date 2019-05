La République dominicaine considère l’autonomie comme une base sérieuse et crédible pour une solution négociée

La République dominicaine a réaffirmé son soutien au processus politique visant le règlement de la question du Sahara marocain, soulignant que le Plan d'autonomie, présenté par le Maroc, constitue «une base sérieuse et crédible» pour une «solution négociée».

«La République dominicaine considère que le Plan d'autonomie, présenté par le Maroc, constitue une base sérieuse et crédible pour une solution négociée à la question du Sahara», a déclaré le représentant de la République dominicaine à l'issue de l'adoption mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU, à une large majorité, de la résolution 2468.

Le diplomate dominicain s'est félicité, à cette occasion, de l'adoption de cette résolution relative au renouvellement du mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2019, tout en soulignant que son pays aurait souhaité que le mandat de la MINURSO soit prorogé de 12 mois pour permettre à cette mission onusienne de s'acquitter de son travail sans interruption.

Il a en outre réitéré le soutien de la République dominicaine au processus des négociations sur le Sahara sous l’égide des Nations unies, appelant le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario à continuer de travailler «d'une manière constructive» pour parvenir à «une solution juste, durable et mutuellement acceptable» à ce conflit.