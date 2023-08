La RSB voit grand !

Habituée à jouer des rôles de premier plan dans le championnat marocain, la Renaissance sportive de Berkane (RSB) est déjà dans les starting-blocks pour renouer avec les bons résultats et repartir à l'assaut des titres sous le coaching de son entraîneur Amine El Karma.



Après avoir réussi à sauver sa saison en décrochant la précieuse Coupe du Trône saison 2021-2022 pour la deuxième fois consécutive, la RSB ne compte pas en rester là et espère continuer à briller sur le plan continental notamment la saison prochaine à la Coupe CAF, mais surtout au niveau de la Botola Pro D1 "Inwi", avec un rêve légitime celui d'être sacrée championne du Maroc pour la première fois.



Pour ce faire, le collectif berkani, fondé en 1971, vient de renforcer ses rangs en s'attachant, à l'occasion du mercato estival, les services de nouveaux joueurs capables d’aider l’équipe lors des prochaines échéances.



Sept joueurs viennent en effet de rejoindre l'équipe, indique-t-on auprès de club. Il s’agit de l’attaquant Oussama Lamlioui (27 ans) et du défenseur central Abdelhak Assal (25 ans) en provenance du SCC Mohammédia, pour trois saisons.



Les Oranges ont également signé un contrat de trois saisons avec le milieu défensif Omar Arjoune (27 ans), qui avait joué pour le Raja de Casablanca, avant d'évoluer dans le championnat saoudien (Al Faisaly).



De même, le club a réussi à attirer l’ex-attaquant de l'OC de Safi Mohamed El Morabit (24 ans), qui jouera pour le club berkani pendant trois années, ainsi que l’attaquant Youssef Mehri (quatre saisons), qui a joué auparavant pour le Hassania d'Agadir.



Il s'agit aussi de l'ex-milieu défensif du TAS Casablanca, Amine El Messouab (quatre saisons), outre l'ex-arrière droit du RCA, Abdelilah Madkour (23) qui va porter le maillot de la RSB pendant trois saisons.



Le club a également annoncé la prolongation des contrats de son défenseur central burkinabé Issoufou Dayo, ainsi que de ceux de deux autres joueurs pour deux saisons supplémentaires. Il s’agit du gardien de but Hamza Hamiani et de l'allier droit Youssef Zghoudi.



Par ailleurs, plusieurs joueurs ont quitté la RSB. Il s'agit du Nigérien Victorien Adebayor, Charki El Bahri, Hamza Regragui, Younes Naiym et Mouad Fekkak. En tout cas, l’équipe semble bien préparée pour cette nouvelle saison, après des stages de préparation tenus notamment dans son centre de formation, flambant neuf, situé à Berkane.



Concernant la composition de l’équipe, le staff technique a opté pour un mélange entre l’expérience de certains joueurs confirmés et l’apport de jeunes talents qui doivent porter l’équipe durant les prochaines saisons.



La RSB a fini 6ème au classement général à l’issue de la 30e journée de la Botola 2022/2023, avec 44 pointstirés de onze victoires, onzematchs nuls et huit défaites. À noter que la RS Berkane tiendra, samedi 26 août, son Assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle au titre de la saison sportive 2022-2023, a annoncé le Comité dirigeant du club de l'Oriental dans un communiqué.



Outre l'élection d'un nouveau président du club pour le mandat 2024-2028, l'ordre du jour de cette AG qui se tiendra dans la salle des conférences à l'Académie du club portera, entre autres, sur la lecture des rapports moral et financier, la présentation du projet financier 2023-2024, ainsi que la désignation d'un auditeur comptable.



Par Abdelilah Edghougui (MAP)