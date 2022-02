La RSB surclasse l’ASFAR

L'Association Sportive des FAR s'est inclinée face à la Renaissance de Berkane sur le score de 2 buts à 1 pour le compte de la 18e journée de la Botola Pro D1, jeudi au stade municipal de Berkane.



La RSB a ouvert la marque à la 11e minute sur un penalty signé Chadrack Lukombe, avant de doubler la mise par Youssef El Fahli à la 78e minute. L'AS FAR a réduit l'écart à la 84e minute par Reda Slim.



À la suite de ce match, la Renaissance de Berkane se hisse à la troisième place du classement avec 28 points, tandis que le club rbati, 25 points, occupe la quatrième place. Lors de la prochaine journée de Botola, l'AS FAR jouera à domicile face au Difaâ d'El Jadida, tandis que les Oranges évolueront à l'extérieur face au Hassania d'Agadir.



Il convient de rappeler que les autres matches comptant pour cette 18ème journée s’étaient achevés sur les résultats suivants : DHJ-SCCM : 0-0, FUS-MAS : 1-1, RCOZ-CAYB : 0-0, MCO-OCS : 3-1, IRT-OCK : 0-2, JSS-Raja : 0-1 et WAC-HUSA : 0-2.