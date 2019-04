La RSB s’offre les demies sans pression de la Coupe de la Confédération

Sorts différents pour la RSB et le HUSA en Coupe de la Confédération. Si, comme prévu, l’équipe berkanie va poursuivre sa campagne continentale, l’aventure pour la formation soussie s’est arrêtée au stade des quarts de finale.

Dimanche au stade de l’Armée à Suez, le HUSA s’est incliné devant la formation égyptienne du Zamalek sur la courte marque de 1 à 0, but d’Ibrahim Hassan à la 48ème minute. Une seule réalisation a suffi aux Cairotes pour atteindre leur objectif après avoir forcé le nul blanc lors du match aller au Grand stade d’Agadir.

Des regrets, le Hassania en aura après avoir manqué complètement sa sortie at home, sans omettre que le club gadiri a été lésé par l’arbitrage au retour après s’être vu refuser un but valable. Pour le coach du club, Miguel Angel Gamondi, « certaines décisions de l'arbitre n'ont pas été justes et il nous a privés d'un but évident dans un moment critique de la rencontre », a-t-il déclaré à la MAP, avant d’ajouter que son équipe « a fait un grand match, mais nous n’étions pas chanceux ». Et de reconnaître que le HUSA « a raté la qualification au match aller disputé il y a une semaine à Agadir».

Contrairement au Hassania, la RSB n’a pas trop fait dans les détails en accueillant également dimanche au stade municipal de Berkane le club kényan de Gor Mahia. Après avoir fait l’essentiel lors du premier acte en déplacement, victoire par 2 à 0, la mission s’annonçait aisée pour les protégés de Mounir Jaâouani qui ont plié les débats de cette seconde manche sur le score-fleuve de 5 à 1.

Les goleadors de ce match ont été Laba Kodjo (20è), Mohamed Aziz (32è), Bakre El Hilali (37è), Issoufou Dayo (58è) et Youssef Es-Saiydi (87è), alors que le but des visiteurs a été l’œuvre de Lawrennce Juma (25è).

Le tour des demi-finales sera une autre paire de manches pour l’équipe berkanie qui a hérité de la redoutable formation du CS.Sfaxien, tombeur de Nkana FC de Zambie après avoir gagné au retour par 2 à 0 et perdu à l’aller par 2 à 1.

Le match aller est prévu pour le 26 courant à Sfax tandis que le retour est programmé une semaine plus tard, le 3 mai prochain à Berkane.

Quant à la seconde demi-finale de cette C2, elle opposera auxdites dates le Zamalek au vainqueur de la rencontre qui mettra aux prises les Soudanais d’Al Hilal et les Tunisiens de l’Etoile Sportive du Sahel. Cette confrontation a été reportée, en raison de « la situation sécuritaire au Soudan » au 22 de ce mois au stade Petrosport du Caire, d’après l’agence TAS qui reprend le site officiel de l’ESS.

La décision de la CAF devait être prise hier, sachant qu’Al Hilal avait demandé à ce que ce match retour se joue en Ethiopie, sachant que la rencontre aller avait tourné à l’avantage des Tunisiens sur le score de 3 à 1.