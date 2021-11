La RSB s’offre le derby et l’IRT sa première victoire

La Renaissance de Berkane (RSB) a battu le Mouloudia d'Oujda (MCO) par 1 but à 0, jeudi soir au stade municipal de Berkane, pour le compte de la 9e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".

La RSB a ouvert la marque à la 76e minute par Hamza Regragui.



A la suite de cette rencontre, la Renaissance de Berkane, 15 points, grimpe à la quatrième place, tandis que le MCO occupe la 11e place avec 9 points.

Dans l’autre match de la soirée l'Ittihad de Tanger (IRT) s'est imposé 4 buts à 2 face au Difaâ d'El Jadida (DHJ), au Grand stade de Tanger.



Menés 3 buts à 0 à la mi-temps, les chevaliers de Doukkala n'ont pu que réduire l'écart pendant la seconde partie, faisant évoluer le score à 4-2.



La formation de la ville du Détroit a débloqué le compteur dès la 1re minute avec une réalisation d'Ahmed Hamoudane. Elle a ensuite augmenté son avance avec un doublé d'Axel Meye (33e et 55e, s.p.) et une réalisation de Taoufik Ijrouten à la 43e minute. Grâce à un doublé d'Abdelfattah Hadraf (66e et 75e, s.p.), le Difaâ d'El Jadida a réduit le score.

Suite à ce résultat, l'Ittihad de Tanger, 8 points, se hisse à la 14e place, tandis que le DHJ se maintient à la cinquième place avec 14 points.



Enfin, l'Association Sportive des FAR a battu le Youssoufia de Berrechid (CAYB) par 2 buts à 1, au stade municipal de Kénitra.

Menant à la mi-temps (2-1), les Militaires ont su gérer leur avantage jusqu'à la dernière minute.



L'équipe rbatie a débloqué le compteur à la 9e minute sur un penalty tiré par Mohammed Hrimat. Le Youssoufia de Berrechid a recollé au score à la 25e minute également sur penalty inscrit par Yacine Ouakili. L'AS FAR a repris l’avantage à la 30e minute par le biais de Mounir El Allouchi.



Ainsi, l'Association sportive des FAR, 15 points, se hisse à la quatrième place du classement, tandis que le CAYB se maintient à la 13e place avec 8 points.