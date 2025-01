La RSB s’offre le Raja et conforte son statut de leader

La Renaissance de Berkane s’est imposée face au Raja de Casablanca sur le score de 2 buts à 0, dimanche soir au stade municipal de Berkane, pour le compte de la 16ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Ayoub Khairi a ouvert le score pour les locaux à la 9è minute de jeu, avant que Issoufou Dayo ne creuse l’écart en transformant un penalty (81è).

Ce succès permet à la Renaissance de Berkane de conforter sa position en tête du classement avec 39 unités, tandis que le Raja stagne à la 8è place (23 pts).



Dans un autre match, l’AS FAR, qui recevait à Kénitra, a surclassé le Chabab de Mohammedia par 2 buts à 0. Les buts du club militaire ont été inscrits par Tumisang Orebonye (31e) et Ahmed Hamoudane (37e).



Grâce à cette victoire, l’AS FAR occupe la deuxième place avec 30 points. Le Chabab de Mohammedia est lanterne rouge avec 3 unités.

La Jeunesse sportive Soualem, qui se produisait à Zemamra, a battu le Difaâ d’El Jadida par 2 buts à 0. L’équipe de Soualem a trouvé le chemin des filets grâce aux buts de Kamal El Keraa (70e) et Youness Sakhi (83e).



La JS Soualem se hisse, après cette victoire à la dixième place avec 20 points, alors que le DHJ partage provisoirement la huitième place avec le Raja de Casablanca (23 pts).



L’Olympic de Safi n’a pas été en reste, assurant l’essentiel après avoir disposé à domicile du Moghreb de Tétouan par 1 à 0, grâce au but de Hamza Moujahid (61e).

Suite à cette victoire, l’OCS a rejoint provisoirement le Wydad de Casablanca à la sixième place avec 24 points. Le MAT est 15ème avec dix unités.



Résultats

IRT-HUSA : 1-0

RCAZ-CODM : 3-2

FUS-UTS : 2-0

WAC-MAS : 1-4

JSS-DHJ : 2-0

OCS-MAT : 1-0

ASFAR-SCCM : 2-0

RSB-RCA : 2-0.