La RSB pratiquement au dernier carré de la Coupe de la Confédération

Fortunes diverses pour les Berkanis et les Gadiris à l’issue des matches aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération disputés dimanche. Parfaite opération de la RSB du côté de Nairobi, au moment où rien n’est encore joué pour le HUSA accroché à domicile par le Zamalek (0-0).

Devant un grand public qui a pris d’assaut les gradins du Grand stade d’Agadir, le HUSA a pu dominer les péripéties de cette confrontation, sans pour autant être efficace. Les partenaires de Jalal Daoudi ont excellé dans le ratage des occasions toutes faites et l’on espère qu’ils n’auront pas à regretter ces fioritures lors du match retour et qu’ils connaissent le même sort que l’Ittihad de Tanger sortie par ce même Zamalek.

Le HUSA, quart de finaliste dans une compétition africaine, c’est une première, certes, mais le club soussi est sommé de secouer le cocotier et d’aller encore loin dans cette C2, épreuve qui réussit d’ailleurs fort bien aux équipes marocaines avec pas moins de six consécrations, sachant que le Raja en est le tenant du titre.

Si le retour s’annonce compliqué pour le HUSA dimanche prochain au Suez Army Stadium, ce n’est point le cas pour la RSB qui, sauf surprise de taille, a balisé son chemin au dernier carré. Les Berkanis se sont imposés en déplacement sur l’équipe kényane de Gor Mahia sur le score convaincant de 2 à 0, buts signés Youssoufou Dayo et Bakr El Hilali, respectivement aux 24 et 54èmes minutes de jeu.

Eliminée lors de la précédente édition au stade des quarts de finale, la RSB est bien partie pour faire mieux cette saison et pourquoi pas se positionner comme un sérieux prétendant au titre convoité, d’ailleurs, par deux autres grosses pointures tunisiennes qui sont parvenues à s’en tirer à bon compte. A commencer par l’Etoile Sportive du Sahel vainqueur des Soudanais d’Al Hilal par 3 à 1, alors que le Club Sfaxien s’est incliné loin de ses bases par 2 à 1 face aux Zambiens de Kkana FC.

A noter que les matches retour entre la RSB et Gor Mahia FC, ainsi que Zamalek-HUSA seront sifflés respectivement par les arbitres Jean-Jacques Ndala Ngambo de la République démocratique du Congo et Helder Martins De Carvalho de l’Angola.

Il convient de rappeler que pour ce qui est des quarts de finale aller de la Ligue des champions, le Wydad a réussi, samedi à l’extérieur, à forcer un nul blanc face aux Guinéens de Horoya AC. Un résultat qui permet aux Rouges d’aborder dans de bonnes dispositions le match retour prévu samedi prochain au Complexe Moulay Abdallah à Rabat et qui sera arbitré par le referee zambien Janny Sikazwe.

En ce qui concerne les autres quarts de finale, il y a lieu de citer en premier la cuisante défaite de la formation égyptienne d’Al Ahly sèchement battue à Pretoria par le Mamelodi Sundowns sur le score sans appel de 5 à 0.

Les Tunisiens de l’Espérance, quant à eux, ils ont eu raison en dehors de leurs bases des Algériens du Club sportif Constantinois par 3 à 2, au moment où les Tanzaniens de Simba ont été tenus en échec par les Congolais du TP Mazembe (0-0).