La RSB ne lâche rien, le WAC reste à ses trousses

Le Wydad de Casablanca s'est imposé à domicile face au Moghreb de Tétouan (2-1), en match comptant pour la onzième journée de la Botola Pro D1, disputé jeudi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Les hommes de Zoran Manojlovic ont ouvert le score à la 63è minute de jeu grâce à un but de Kazadi Kasengu avant qu'Ayoub Lakhal n'égalise sur penalty à la 76è minute. Trois minutes plus tard, l'attaquant congolais a marqué le but de la victoire permettant aux Rouge et Blanc de décrocher les trois points de la partie.

Au terme de cette rencontre, le WAC conserve sa deuxième position avec 22 points, tandis que le club du Nord stagne à la quatrième place avec 18 points.

Bonne opération également pour la Renaissance de Berkane qui a battu à domicile l'Olympique de Khouribga (3-1) confortant ainsi sa place de leader du classement de la Botola Pro D1.

Les Berkanis l’ont emporté grâce à un hat-trick de Mohamed Aziz (16è, 29è, 45è), tandis que l'unique réalisation du club de Khouribga a été l’œuvre de Reda El Hajhouj (35è).

A l’issue de cette confrontation comptant pour la 9ème journée, la Renaissance de Berkane conserve sa place de leader du classement avec 24 points, tandis que son adversaire du jour stagne, après cette défaite, à la douzième place avec dix points.

L'Olympic de Safi, quant à lui, s'est imposé face au Hassania d'Agadir (2-0), en match retard comptant pour la huitième journée de la Botola Pro D1, disputé jeudi soir au stade El Massira à Safi.

Les Safiots ont ouvert le score à la 24è minute de jeu par le biais de Hamza Khabba qui a doublé la mise en seconde période sur penalty (50), offrant aux siens les trois points de la victoire.

A l'issue de cette rencontre, l'OCS se hisse à la dixième position du classement avec 13 points, tandis que le HUSA occupe la treizième place avec 9 points ex aequo avec l'Ittihad de Tanger.

Par ailleurs, ce dimanche, trois rencontres comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat sont au programme. A 15 heures au stade municipal de Berkane, la RSB affrontera le RBM, lanterne rouge, tandis qu’à 17 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le WAC donnera la réplique à la Renaissance de Zemamra, coachée désormais par Saïd Chiba qui a succédé à Youssef Fertout. Enfin, le Youssoufia de Berrechid, qui vient de se séparer de Saïd Seddiki, accueillera à partir de 19 heures, le Hassania d’Agadir, équipe qui reste sur une série de contre-performances en championnat.