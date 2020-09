La RSB enfonce l’OCK

Le match reporté de la 24ème journée du championnat national qui a opposé l'Olympique Club de Khouribga à la Renaissance Sportive de Berkane, au Complexe OCP, s’est soldé sur le score d’un but à zéro en faveur des visiteurs. Dès le début du match, chaque équipe a essayé de surprendre l’autre. La première mi-temps se distingua par la rareté de réelles opportunités de but, à l'exception d’une seule à l’actif de l’attaquant Mohcine Yajour, après trente minutes de jeu. Toutefois, l'exécution manquait de précision et de concentration, ce qui permit au gardien khouribgui d'intervenir facilement. Le match était très disputé entre les deux formations, l’équipe orange étant toutefois meilleure au niveau de la construction et de la possession de la balle, jusqu'à ce que la première mitemps se termine sur un score vierge. Durant la seconde période, chaque équipe tentait de faire pression sur son adversaire pour l’emporter. Et d’emblée, la Renaissance de Berkane révéla ses véritables intentions à travers un rythme rapide avec lequel elle débuta cette mi-temps. La 48ème minute donna lieu à la première véritable occasion des visiteurs par le biais de Mohammed Aziz qui, d’un superbe heading, a failli marquer, si ce n’était l'intervention réussie du gardien Mohamed Farni. Puis, le même joueur réitéra à la 55’, mais son ballon alla se perdre dans le décor. L'Olympique de Khouribga tenta de riposter, toutefois, ses tentatives restaient timides et sans efficacité. La 76’fut fatidique pour les locaux, les Berkanis obtinrent un penalty qui fut transformé par Mohammed Aziz. Malgré tous les efforts déployés par les Phosphatiers par la suite pour marquer, la rencontre se termina donc en faveur des Berkanis. Après cette défaite, l’Olympique Club de Khouribga occupe le 14ème rang, avec seulement 24 points à l’escarcelle. Par contre, la Renaissance Sportive de Berkane réalise sa douzième victoire et occupe provisoirement la troisième place avec 44 points.



Chouaib Sahnoun