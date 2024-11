La RSB conforte son statut de leader de la Botola

L’Union Touarga, qui recevait à Khémisset, s’est inclinée face à la Renaissance de Berkane sur le score de 1 but à 0, dimanche au stade 18 Novembre, en match de la 10ème journée de la Botola Pro D1 de football.



En infériorité numérique après l’expulsion de Youness Akharraz (48e), l’Union Touarga a encaissé l’unique but de la rencontre marqué par Reda Hajji (90+3e).

Grâce à cette victoire, la Renaissance de Berkane conforte sa place en tête du classement avec 23 unités, tandis que l’Union Touarga occupe la 7e place (14 pts).



Pour sa part, le Hassania d’Agadir s’est imposé face au Chabab Mohammedia sur le score de 2 buts à 1, dimanche au stade municipal de Berrechid.



Les buts du Hassania ont été inscrits par Kati Katulondi (14e) et Mohamed Bakhkhach (21e), tandis qu’Ahmed El Houari a réduit l’écart à la 30e minute de jeu.

Au terme de ce match, le Hassania d’Agadir grimpe à la 3ème place du classement avec 16 unités, tandis que le Chabab Mohammedia est lanterne rouge (1 pt).



Résultats

JSS-FUS : 1-1

CODM-DHJ : 3-0

RCAZ-OCS : 2-1

MAS-ASFAR : 1-0

MAT-RCA : 0-0

WAC-IRT : 2-2

HUSA-SCCM : 2-1

UTS-RSB : 0-1.