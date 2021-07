La RSB confirme, le DHJ respire

La Renaissance de Berkane (RSB) a décroché une précieuse victoire (2-0) sur la pelouse de l'Ittihad de Tanger (IRT), jeudi soir au Grand stade de Tanger, en match comptant pour la 26è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Le Burkinabé Issoufou Dayo (13è) et Zakaria Hadraf (74è) ont donné la victoire aux hommes du nouvel entraîneur de la RSB, le Congolais Florant Ibenge.



A noter que ce match a été marqué par un acte condamnable, celui d’un joueur de l’IRT qui a proféré des propos racistes à l’encontre du défenseur de la RSB, Issoufou Dayo. Le match fut interrompu et il a fallu l’intervention de l’entraîneur Florent Ebengue et des joueurs de l’équipe de Berkane pour faire revenir Dayo sur sa décision de ne pas vouloir terminer le match.



Par ailleurs, cette victoire permet aux Berkanis de se hisser à la 4è place (36pts), tandis que l'IRT stagne à la 8è position ex aequo avec le Moghreb de Tétouan (MAT) et l'Olympic de Safi. Plus tôt dans la journée, le MAT et le FUS de Rabat ont fait match nul (2-2), alors que le Difaâ d'El Jadida s'est imposé à domicile face à l'AS FAR (1-0).



Le seul but de la rencontre DHJ-AS FAR, qui s'est déroulée au stade El Abdi à El Jadida, a été l’œuvre de Yassine Dahbi à la 33è minute.



Grâce à ce succès, le DHJ occupe la 13è position (29 pts), tandis que l'AS FAR reste 3ème avec 44 unités.



Pour ce qui est du match MAT-FUS, disputé au stade Hassan II de Fès, il s’est achevé sur le score précité de deux partout.



Les deux réalisations des hommes de Jamal Drideb ont été signées Lima Moulay (17è) et Shaban Chilunda (44è). Naoufel Zerhouna (70è s.p) et El Mehdi El Bassil (75è) ont, eux, marqué les deux buts de l'équipe de la capitale. Suite à ce résultat, le MAT se hisse à la 8è position (32 pts) ex aequo avec l'Ittihad de Tanger (IRT) et l'Olympic de Safi (OCS), tandis que le FUS occupe provisoirement la 11è place.