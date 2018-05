La RSB confirme en Coupe de la CAF et le Raja rate de peu la victoire

Si la RSB est en droit de se targuer de sa performance du côté de Beira, le Raja, lui, est passé à côté d’une belle victoire à Dormaa, et ce pour le compte des matches de la seconde journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF disputés mercredi.

Evoluant dans le groupe B, la Renaissance de Berkane, en dépit d’un long trip jusqu’au Mozambique, est parvenue à prendre le meilleur sur l’équipe d’UD Songo sur la marque de deux à zéro, doublé d’Ayoub El Kaabi (64 et 89èmes mn), ce qui fait du buteur du dernier CHAN le goleador, jusqu’ici, de la C2 avec trois réalisations.

Une issue combien précieuse pour la RSB qui confirme d’ailleurs la victoire d’entrée aux dépens des Soudanais d’El Hilal (1-0) accrochés, eux, lors de cette manche par les Egyptiens d’Al Masry (1-1).

Grâce à ce deuxième succès, la Renaissance de Berkane, qui en est à sa seconde participation à cette épreuve continentale, domine, bien entendu, le classement avec un total de 6 points, devant Al Masry (4), El Hilal (1), alors qu’UD Songo ferme la marche avec zéro point au compteur.

Après avoir réussi ses deux premiers matches, la RSB est tenue de sauvegarder cet élan et le prochain cap reste l’adversaire égyptien d’Al Masry qui se déplacera à Berkane le 17 juillet pour le match de la troisième journée qui bouclera la phase aller de la compétition.

Comme précité, le Raja était tout près de regagner la maison avec les trois points de la victoire, mais il s’est fait rejoindre au score au temps additionnel par l’équipe ghanéenne de FC Aduana Stars pour que cette confrontation, comptant pour le groupe A, se solde sur un score de trois partout.

Et c’est l’inévitable Mahmoud Benhalib qui s’était mis en évidence, en trouvant le chemin des filets à deux reprises à la 11ème mn et à l’heure de jeu, alors que le troisième buteur rajaoui a été Lema Mabidi qui, faut le rappeler, traînait une blessure.

Faute de trois points, les Verts devraient se contenter d’un seul qui s’ajoute à l’unité glanée à l’issue du match nul obtenu à domicile devant les Congolais de l’AS Vita Club tombeurs, mercredi, des Ivoiriens de l’ASEC Mimosas par 3 à 1.

Une entame de phase aller mal négociée du Raja, troisième du classement, derrière l’AS Vita leader (4 pts) et l’ASEC deuxième (3 pts). Rien n’est encore joué mais le Raja est appelé à secouer le cocotier dès son prochain match en déplacement contre l’ASEC Mimosas.

Il convient de rappeler en dernier lieu que les deux représentants du football national en Ligue des champions avaient connu, à domicile, des fortunes diverses lors de leurs matches de la deuxième journée. Ainsi, au groupe C, le WAC, tenant du titre, a surclassé l’AS Port du Togo par 3 à 0, tandis qu’au groupe B, le DHJ s’est incliné (0-2) devant le TP Mazembe de la RD.Congo.