La RSB assure l’essentiel

Le Raja de Casablanca a fait match nul blanc (0-0) à domicile face au COD Meknès, samedi lors de la 9ème journée de la Botola Pro D1 de football.

Quant à la Renaissance de Berkane, leader, elle s’est imposée dans ses bases sur le Moghreb de Tétouan par 2 buts à 1.



Mohamed Kamal a ouvert le score pour les visiteurs (12e), mais les Oranges ont repris les choses en main, grâce à Hamza El Moussaoui sur pénalty (44, pen) et Ayoub Khairi (63e).

Le Difaa d’El Jadida n’a pas été en reste, après avoir surclassé à la maison le Hassania d’Agadir par 2 buts à 0. Les buts des locaux ont été inscrits par Emmanuel Kpatai Mnawa (41e) et Omar El Hanoudi 90+8.



Il en a été de même pour l’Union de Touarga qui a gagné en déplacement le Chabab de Mohammedia sur le score de 3 à 0. Les buts du club rbati ont été inscrits par Amadou Dia Ndiaye sur penalty (17e), Anas Eddaou (45+4) et Walid Nekaila contre son propre camp (72e).



Vendredi en ouverture de cette journée, l’Olympic de Safi, qui recevait à Zemamra, s'est imposé sur la JS Soualem par 1 but à 0. Le but de victoire des Safiots a été inscrit sur une erreur du gardien de but de la JSS, Hassan Doghmi (56e, csc).



A noter que les autres rencontres comptant pour cette 9ème journée de la Botola Pro D1 devaient opposer dimanche l’AS FAR à la RCAZ, le FUS au WAC et l’IRT au MAS.