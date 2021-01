La RDC s ’ offre le derby et prend la tête du groupe B

Harouna Daoule

Entraineur du Niger

Sur ce match on a vu 2 équipes très engagées et bien déterminées. Par moment, on a pesé sur l'équipe libyenne et en la faisant jouer dans sa surface. Malheureusement les occasions que nous avons eues ont été gâchées. Je pense qu'on a eu trop envie. Et On est passés à un excès de vitesse, de précipitation. J'espère que la situation de la compétition ne nous fera pas regretter cette débauche d'énergie et toutes ces occasions ratées. Le sort a voulu qu'on se partage les points, je félicite mes adversaires et je souhaite aux deux équipes d'être au niveau dans les deux matches à venir.



Zoran Fillipovic

Entraîneur de la Libye

C'était un match à haute intensité des deux côtés. Deux équipes avec un style de jeu différent.Nous étions face à des adversaires coriaces. Ils ont joué sur de longues passes et avec des joueurs rapides. Leur défense était présente et bien concentrée. Si on avait réussi à marquer dans ce match, le jeu aurait été complètement différent.



Florent Ibenge

Entraîneur de la RDC

Souvent dans ces matches-là, l'enjeu l'emporte surle jeu. Un peu timorés dans notre jeu surtout en première mi-temps.On est tombé sur un adversaire qui est arrivé organisé en 4-4-2. On a abandonné le milieu de terrain. On était un peu dominé. Il nous manquait le lien au milieu.On a rectifié les choses et tout de suite, ça a bien fonctionné en marquant le but au retour de lami-temps. Mais au lieu de continuer à jouer, on a reculé un peu.On a perdu la maîtrise du ballon. L'essentiel est fait. On a pris les trois points et c'était important pour nous.



Barthélémy Ngatsono

Entraîneur du Congo

C'est nous qui avons plus fait le jeu. Le but est arrivé à un moment où on ne s'y attendait pas. Au début on est parti avec deux avant-centraux et après on a trouvé qu'il nous fallait. C'est des leçons à tirer. Nous allons nous atteler à la réparation de tout ça . Le football c'est ça il y a des temps forts et des temps faits.