La Pax Sinica est-elle possible ?

Affaire Ghali: Délinquance d’un gouvernement du côté de Madrid et responsabilités en jeu Depuis près d'une décennie, le président chinois Xi Jinping promet d'apporter «le grand rajeunissement de la nation chinoise». Cette promesse – qu'il a baptisée China Dream – a pris une forme plus claire avec l'introduction des deux objectifs du centenaire : construire une «société modérément prospère» d'ici 2021 (le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, PCC) et devenir un «pays socialiste moderne» d'ici 2049 (100 ans après la fondation de la République populaire). Aujourd'hui, la Chine a un centenaire de moins et, selon Xi, elle a atteint son premier objectif. Le China Dream est-il à portée de main ?

Alors que le deuxième objectif du centenaire spécifie des objectifs tels que la force, la prospérité, la démocratie, l'harmonie et le progrès culturel, il représente également une vision de la Chine en tant que puissance économique et politique mondiale. Au final, Xi semble vouloir construire une Pax Sinica, qui concurrencerait – et même remplacerait – la Pax Americana qui prévaut depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.



Ce sont des objectifs ambitieux. Mais la Chine n'est pas étrangère à l'ambition – ou à la réussite. Alors que le PCC a commis de graves erreurs au cours des premières années de la République populaire, il a depuis conduit le pays dans une transformation économique et sociale remarquable. Pendant plus de trois décennies, la Chine a enregistré une croissance annuelle du PIB à deux chiffres. Des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté.



Cette transformation a été rendue possible par le «capitalisme aux caractéristiques chinoises» – un système qui s'est avéré bien plus efficace et durable que beaucoup ne l'avaient imaginé. L'Etat chinois a joué un rôle central dans la mobilisation des ressources, la construction d'infrastructures nationales, le soutien aux entreprises exportatrices et la facilitation des entrées de capitaux et de technologies étrangers.



Le bilan de la Chine prouve qu'un système politique autoritaire n'empêche pas le développement et peut en fait conduire à des progrès rapides. En fait, sur la question de savoir quel système politique –dictature ou démocratie– est le mieux adapté au développement économique, les preuves sont ambiguës.



Daron Acemoglu et James A. Robinson ont fait valoir que les «institutions politiques extractives», dans lesquelles le pouvoir politique est concentré entre les mains d'un petit groupe de personnes, conduisent à des «institutions économiques extractives», dans lesquelles la classe dirigeante exploite la majorité. Il en résulte, selon eux, des incitations plus faibles pour la plupart des agents économiques à s'engager dans des activités économiques productives.



Pourtant, les institutions politiques extractives de la Chine ont construit des institutions économiques inclusives. A l'instar des gouvernements autoritaires d'Asie de l'Est –comme le régime de Lee Kuan Yew à Singapour et le gouvernement de Park Chung-hee en Corée du Sud– le gouvernement autoritaire à parti unique de la Chine a utilisé son pouvoir pour mettre en œuvre de bonnes politiques économiques, réalisant ainsi à la fois une stabilité politique et une forte croissance économique.



Cela ne garantit cependant pas que le China Dream deviendra réalité. Comme de nombreux commentateurs l'ont souligné, la Chine est confrontée à d'énormes défis internes et externes, qui pourraient entraver le développement économique et alimenter l'instabilité politique.



Pour commencer, après des décennies de politiques strictes de planification familiale, la population chinoise en âge de travailler devrait diminuer de 170 millions au cours des 30 prochaines années. Pendant ce temps, les taux de retour sur investissement ont chuté, la croissance de la productivité a stagné et le système financier sous-développé de la Chine n'affecte pas nécessairement les ressources aux utilisations les plus productives, les entreprises «zombies» non rentables et les gouvernements locaux très endettés recevant bien plus qu'ils ne le devraient.



Aujourd'hui, le revenu par habitant de la Chine – 10.484 $ en 2020 - reste bien inférieur à celui des économies avancées, comme le Japon (40.146 $) et les États-Unis (63.416 $), et les chances de gains rapides continus s'estompent. Le taux de croissance du PIB en 2012-20 était en moyenne de 6,5% par an –bien en deçà des chiffres à deux chiffres du passé– et il devrait baisser à 3-4% au cours des 30 prochaines années.



De plus, la croissance rapide du secteur privé chinois pourrait constituer un défi pour le modèle de capitalisme d'Etat chinois. Déjà, les grandes entreprises privées hésitent à suivre les directives gouvernementales comme elles le faisaient autrefois.



Les dirigeants chinois sévissent contre ceux qui les défient, notamment le fondateur d'Alibaba, Jack Ma (pour avoir critiqué publiquement la réglementation gouvernementale) et la plate-forme de covoiturage Didi Chuxing (qui a bafoué le gouvernement en devenant publique à la Bourse de New York). Mais, alors que les géants de la technologie doivent être mieux réglementés, cette approche sévère pourrait entraver l'entrepreneuriat et étouffer l'innovation.



Tout cela pourrait miner la légitimité du PCC. Alors que la croissance du PIB fléchit, les disparités croissantes de revenus et de richesse entre les régions et les groupes sociaux menacent d'alimenter la frustration populaire, et même les troubles politiques. Et cela arrive à un moment où la capacité du PCC à imposer sa volonté diminue, en grande partie à cause du propre succès du Parti à créer une classe moyenne forte, qui comprend maintenant plus de 700 millions de personnes, et elle se développe rapidement, notamment en raison de l’éducation en pleine expansion. Au cours des 20 dernières années, le taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur a grimpé en flèche, passant de 8% à 54%.



Selon la théorie de la modernisation du sociologue Seymour Martin Lipset, la croissance d'une classe moyenne instruite conduit souvent à la démocratisation, car ce groupe exige les droits, les libertés et la participation politique dont ils se rendent compte qu'ils sont possibles. C'est ce qui s'est passé en Corée dans les années 80, et la même chose pourrait se produire en Chine, bien qu'il soit difficile de prédire ce qui pourrait catalyser un tel changement, et quand.



L'environnement extérieur n'aide pas. Pour soutenir la croissance économique –et donc la légitimité du PCC– la Chine doit conserver sa position de grand constructeur mondial. Elle doit continuer à sécuriser les matières premières et les biens intermédiaires, tels que les puces semi-conductrices, grâce à une chaîne d'approvisionnement mondiale stable, et elle doit continuer à exporter des produits finis vers les Etats-Unis et d'autres marchés mondiaux. Ce sera très difficile à faire, à moins que la Chine ne trouve un moyen indolore de sortir de sa guerre commerciale et technologique en cours avec les Eats-Unis.





Enfin, pour gagner le respect du monde, la Chine devra commencer à défendre les valeurs et les normes démocratiques et à cultiver des relations pacifiques avec d'autres pays. Pax Americana a survécu pendant si longtemps, car de nombreux pays, y compris les voisins de la Chine, dépendent fortement des Etats-Unis pour le commerce, la finance, la technologie et la sécurité. Ils seront réticents à accepter Pax Sinica, à moins que la Chine ne leur propose mieux. Et cela doit commencer par pax.



Par Lee Jong-Wha

Professeur d'économie à l'Université de Corée

Libé

