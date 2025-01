La Marine Royale intervient pour assurer l'évacuation sanitaire à deux navires étrangers

La Marine Royale est intervenue, mardi, pour assurer l'évacuation sanitaire à deux navires étrangers à proximité du port de Mohammedia.



Un cargo baptisé "Linden" a été victime dans la matinée d'une panne de moteur au large de Mohammedia, à 2,5 kilomètres au sud-est du port de la ville, indique mardi un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, soulignant qu'à la réception du signal de détresse, la Marine Royale a rapidement dépêché un hélicoptère pour évacuer deux membres de l'équipage du navire, qui se trouvaient dans un état critique.



Une unité navale a également été mobilisée sur place pour surveiller le navire sinistré et apporter le soutien nécessaire, fait savoir le communiqué.



Le même jour et non loin du lieu de l'incident, la Marine Royale a reçu un autre signal de détresse indiquant la présence de trois éléments dans un état de santé critique à abord d'un cargo chinois appelé "Tai Hua Wan", ajoute la même source, notant qu'un autre hélicoptère de la Marine Royale a été rapidement dépêché pour évacuer les trois blessés.



Les deux opérations ont été menées en étroite coordination avec la Gendarmerie Royale et le Centre de coordination des recherches et du sauvetage. Les patients évacués ont été remis aux éléments de la Protection Civile pour fournir l’assistance médicale nécessaire, conclut le communiqué.