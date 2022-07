La Marine Royale intercepte 359 migrants irréguliers

Durant les trois derniers jours, du 23 au 25 juillet 2022, 359 migrants irréguliers ont emprunté les voies maritimes en Méditerranée et en Atlantique, avant d'être interceptés par des garde-côtes de la Marine Royale, a-t-on appris de source militaire. Les candidats, à majorité des Subsahariens, parmi lesquels se trouvaient 10 femmes et 4 enfants, étaient à bord d’embarcations de fortune, de kayaks et certains s'aventuraient même à la nage, a-t-on précisé de même source. Les secourus ont reçu les premiers soins à bord des Unités de la Marine Royale, avant d’être ramenés sains et saufs aux ports les plus proches du Royaume pour les procédures d’usage, a-t-on ajouté. Par ailleurs, les corps de huit candidats à l'immigration clandestine ont été repêchés lundi après le chavirement de leur embarcation pneumatique près de la bande côtière de la commune d'Akhfennir, au niveau de l'embouchure du lac "Nâaila", sur l'océan Atlantique, apprend-on auprès des autorités de la province de Tarfaya. Les autorités locales et sécuritaires ont également procédé, après une opération de ratissage dans la zone, à l'interpellation de 18 candidats à l'immigration clandestine issus de pays d'Afrique subsaharienne, qui faisaient partie des passagers de l'embarcation pneumatique ayant chaviré, précise-ton. Les huit corps repêchés ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Laâyoune, alors qu'une enquête judiciaire a été ouverte par les services de la Gendarmerie Royale sous la supervision du parquet général en vue de déterminer les circonstances de l'organisation de cette opération d'immigration clandestine, selon la même source.