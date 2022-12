La Maison de la poésie au Maroc appelle les poètes marocains et arabes à contribuer à l'ouvrage collectif "Eloge du football"

La Maison de la poésie au Maroc a annoncé qu'elle compte publier un ouvrage collectif intitulé "Fi Madih Kourat Al Kadam" (Eloge du football), en célébration de l'exploit historique du Onze national qui s'est qualifié aux demi-finales du Mondial Qatar-2022, invitant tous les poètes marocains et arabes à apporter leurs contributions à cette œuvre collective.



L'ouvrage "comportera des textes poétiques et d'autres en prose rendant compte des perceptions poétique, culturelle et humaine de cet événement planétaire, tout en relatant la magie du football, sa portée symbolique et sa dimension spectaculaire", indique la Maison de la poésie dans un communiqué. A cet effet, la même institution invite "l'ensemble des poètes marocains et arabes à contribuer, en toute liberté, chacun à sa façon, à cet ouvrage collectif destiné à recueillir leurs ressentis vis-à-vis de la prouesse marocaine et, d'une manière plus générale, leurs perceptions du sport le plus populaire au monde qui a le don, au même titre que la poésie, de susciter l'émerveillement, d'inciter à la rêverie et de tisser des liens culturels, poétiques et humains qui défient les frontières".



La sélection des poèmes et des textes en prose qui composeront cette publication collective sera confiée à un comité spécialisé, précise la Maison de la poésie, ajoutant que les contributions doivent être envoyées à l'adresse électronique "albaytma@gmail.com".



En cette heureuse occasion, la Maison de la poésie au Maroc tient à exprimer ses sincères félicitations aux Lions de l'Atlas, saluant "la mobilisation populaire marocaine, arabe et africaine, sur les gradins des stades de la capitale qatarie, autour de l'équipe nationale, et l'euphorie générale que la prouesse marocaine a suscitée dans les capitales arabes et africaines".