La Libye, premier test sérieux du Onze national au CHAN 2018

La cinquième édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2018) qui se déroule actuellement au Maroc est arrivée au stade des demi-finales avec la programmation ce mercredi de deux affiches qui s’annoncent de bonne facture. La première opposera, à partir de 16h30 au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le Maroc à la Libye, tandis que la deuxième mettra aux prises, à 19h30 au Grand stade de Marrakech, le Soudan avec le Nigeria.

Pour ce qui est de la rencontre qui nous intéresse au plus haut point, il faut reconnaître que ce sera le premier test sérieux du Onze national dans ce tournoi. Une confrontation devant un sacré morceau, qui plus est constitue l’équipe première de la Libye. Une sélection qui apparemment fonctionne en mode club, en concentration tout le temps du côté de la Tunisie ; ce qui veut dire un adversaire qui dispose d’une machine aguerrie, des joueurs qui ne manquent point d’automatisme et qui se dépenseront certainement à fond dans l’espoir de créer la surprise, eux qui avaient remporté ce Championnat continental en 2014 en Afrique du Sud au détriment du Ghana.

Ce sera donc une autre paire de manches pour les Lions de l’Atlas, décidés à franchir ce cap et à aller jusqu’au bout de ce CHAN. Une partie qui se jouera sur de petits détails et où les Nationaux doivent se montrer méfiants et exploiter les moindres brèches en vue de débloquer la situation le plus tôt possible. Car cela devrait ébranler la confiance de la formation libyenne et l’amener à se découvrir davantage

Un élément qui devrait plaider en faveur des partenaires d’Ismaïl El Haddad est la fraîcheur physique dans la mesure où l’EN a disputé son match des quarts en 90 minutes samedi dernier. Contrairement aux Libyens qui ont regagné Casablanca depuis Tanger, lundi, sachant qu’ils avaient affronté dimanche en quart le Congo, un match qu’ils avaient gagné après 120 minutes de jeu aux tirs au but.

Une donne qui sera, sans aucun doute, exploitée par le staff technique qui a continué à peaufiner son programme de préparation à l’annexe du Complexe Moulay Abdellah, sachant que l’équipe nationale devait s’entraîner hier sur la pelouse du stade Père Jégo à Casablanca.

En ce qui concerne l’effectif, le sélectionneur national, Jamal Sellami, comptera sur l’ensemble de ses éléments, à l’exception d’Abdelilah Hafidi qui n’a pas récupéré de sa blessure.

Pour rappel, le Onze national, pourvu que ça dure, a été jusqu’ici l’auteur d’un sans-faute, survolant la phase de poules (groupe A) avec à la clé deux cartons aux dépens de la Mauritanie (4-0) et de la Guinée (3-1) et un nul blanc face au Soudan. Au tour des quarts, les poulains de Jamal Sellami ont surclassé par 2 à 0 la sélection de la Namibie.

Quant à l’équipe nationale de Libye, elle avait entamé la compétition du bon pied, une large victoire sur la Guinée Equatoriale par 3 à 0, avant de céder le pas lors de la seconde journée du groupe C face au Nigeria (1-0). Les Libyens sont parvenus à rectifier le tir à l’issue de la troisième manche, battant le Rwanda sur le court score de 1 but à 0, puis le Congo aux quarts (5-3 T.A.B, temps réglementaire et prolongations : 1-1).