La LNFP arrête les dates de la trêve hivernale

La Commission de programmation relevant de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) vient de communiquer officiellement sur le site de la FRMF les périodes de la trêve hivernale, dictée cette année par la tenue au Maroc du CHAN 2018 dont les phases finales sont prévues entre le 14 janvier et le 4 février 2018.

Ainsi pour le championnat de première division, dit Botola Maroc Telecom D1, la trêve s’étalera du 1er janvier au 6 février prochains, c’est-à-dire une fois la phase aller bouclée, sachant que les péripéties de la 14ème manche sont programmées ces mercredi et jeudi. Quant au championnat D2, le repos des clubs coïncidera avec la période allant du 27 courant jusqu’au 20 janvier.

Le communiqué de la Ligue n’a pas manqué de préciser l’éventualité de la programmation des matches en retard au cours de la trêve hivernale.

En attendant, le championnat D1 s’est poursuivi en cette fin de semaine par la tenue de la 13ème journée dont quatre rencontres ont été disputées jusqu’ici. Le bal a été ouvert vendredi par la confrontation entre l’OCS et le RCOZ qui s’était soldée sur un nul blanc, issue de parité qui a sanctionné également les débats de la partie qui a mis aux prises au stade municipal à Khénifra le CAK avec le FUS (1-1).

Hormis ce match, deux autres ont eu lieu samedi et ont tourné à l’avantage des clubs qui se sont produits à la maison. Il y a lieu de citer en premier la confirmation de l’équipe tangéroise de l’Ittihad sous la conduite de Driss Mrabet qui a surclassé le Difaâ d’El Jadida (1-0), au moment où l’AS FAR, coachée par Abderrazak Khairi, est en droit de se targuer de sa bonne opération en s’offrant le RAC (2-0), parti pour galérer lors de la deuxième moitié du concours.

A noter que trois matches de cet acte devaient se jouer dimanche, à savoir Raja-CRA, OCK-RSB et KACM-WAC, alors que l’affiche de cette manche est prévue ce soir à partir de 18 heures au Grand stade d’Agadir entre le Hassania, leader, et le Wydad décidé à remonter au classement.

Dans un autre registre, la Fédération Royale marocaine de football a annoncé qu’elle a débloqué la deuxième tranche accordée aux clubs de la D1 et de la D2 au titre de la saison sportive 2017-2018.

Pour les équipes de première division, la somme accordée est de 15.621.111 DH, tandis que les formations de la seconde division recevront 8.288.334 DH, sachant qu’il a été procédé à des prélèvements des montants dus aux clubs décidés par la Commission de litige. Dans le même sens, le communiqué fédéral rappelle que les clubs qui n’ont pas encore tenu leurs assemblées générales ou qui ne disposent pas encore de leurs récépissés recevront leurs parts respectives une fois que leur situation administrative est réglée auprès de la Fédération.



Lundi à 18h00

HUSA-WAC au Grand stade d’Agadir