La Juventus privée de Dybala

Le numéro dix de la Juventus Paulo Dybala a été victime d'une entorse à un genou nécessitant une "convalescence de 15 à 20 jours", a annoncé lundi le club turinois. "Ce matin, Paulo Dybala a subi des examens au centre médical de la Juventus qui ont révélé une lésion de bas grade du ligament collatéral médial du genou gauche", détaille l'équipe piémontaise dans un communiqué. L'attaquant argentin de 27 ans manquera donc le derby d'Italia dimanche en Championnat contre l'Inter, deuxième et concurrent direct pour le titre. Dybala avait signé deux passes décisives, dont une subtile talonnade, dans le choc mercredi contre l'AC Milan (3-1), leaderjusqu'alorsinvaincu. Après plusieurssemaines de tâtonnement,Andrea Pirlo avait fini par lui trouver une place dans son onze de départ, organisé en 4-4-2 avec le duo Dybala-Ronaldo en pointe. La Juve, quatrième à six points de Milan mais avec un match de moins, est actuellement déjà privée d'Alex Sandro, Juan Cuadrado et Matthijs de Ligt testés positifs au coronavirus la semaine passée