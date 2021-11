La JSS enfonce le FUS

La Jeunesse Sportive Salmi (JSS) a décroché 3 points en s'imposant face au FUS de Rabat par 1 but à 0, mardi au stade Ahmed Choukri de Zemamra, en match comptant pour la 9e journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Le représentant de Had Soualem a débloqué la situation à la 16e minute par Zakaria Belmaachi. A la suite de cette rencontre, la JSS se hisse à la troisième place avec 16 points, tandis que les Fussistes, 5 points, restent à la 14e place. Lors de la prochaine journée, la Jeunesse Sportive Salmi se déplacera à Oued Zem pour défier le RCOZ, tandis que le FUS croisera le fer avec l'Ittihad de Tanger au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat. Dans l’autre match disputé mardi, l'Olympique de Safi (OCS) s'est incliné à domicile face au Hassania d'Agadir (HUSA) sur le score de 2 buts à 1. Le Hassania d'Agadir a ouvert la marque dès la 7e minute avec une réalisation d'Ahmed Chentouf. Il a par la suite creusé l'écart avec une réalisation d'Aziz Kaidi à la 72e minute. L'OCS a réduit l'écart à la 75e minute sur un penalty tiré par Hamza Khabba. A l’issue de ce match, le HUSA se hisse provisoirement à la septième place du classement avec 11 points, tandis que l’OCS, 8 points, occupe la 12e place. La neuvième journée de la Botola se poursuit aujourd’hui avec la programmation de trois rencontres, à savoir ASFAR-CAYB (15h30), IRTDHJ (16h00) et RSB-MCO (20h30). Quant aux matches MAS-SCCM, Raja-RCOZ et OCKWAC, ils devaient être disputés hier.