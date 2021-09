La JSS ajoute à son tableau de chasse l’OCK

La Jeunesse sportive Salmi (JSS) s’est imposée face à l’Olympique de Khouribga (OCK) par 2 buts à 1, lundi soir au stade municipal de Berrechid, en match d’ouverture de la 4è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football. Les deux buts de la JSS ont été signés Youssef Ougadi (10è, c.s.c) et Yassine Njima (81è, s.p.), alors que Kabelo Seakanyeng a égalisé entre temps pour l’OCK (24è). Grâce à ce succès, la JSS se catapulte provisoirement en tête du classement avec 9 points, à côté du Wydad et du Raja de Casablanca et du Difaa El Jadida. L’Olympique Khouribga a vu, quant à lui, son compteur de points stoppé à 4 unités. La 4ème journée du championnat devra se poursuivre ce mercredi avec la programmation des quatre derniers matches qui opposeront le FUS à l’OCS (17h00), le DHJ à l’ASFAR (19h15), la RSB au HUSA et le WAC au CAYB. Le coup d’envoi de ces deux dernières rencontres sera donné à partir de 21h30, sachant que le match WAC-CAYB se déroulera au stade Larbi Zaouli après la fermeture du complexe sportif Mohammed V pour de légers travaux afin qu’il soit fin prêt pour le prochain match du Onze national. A noter que trois matches comptant pour cette manche devaient être disputés hier mardi, à savoir IRT-Raja, MCO-MAS et RCOZ-SCCM.