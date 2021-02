La Guinée s'offre le Cameroun et la 3ème place au CHAN

Le Syli National termine troisième du Championnat d’Afrique des nations Total 2020. La Guinée s’est imposée (2-0) face au pays hôte, le Cameroun, dans la petite finale jouée samedi soir au stade de la Réunification de Douala. Les « locaux », n’ont rien pu faire face à une équipe guinéenne déterminée, et qui s’est présentée au stade de Bepanda avec la ferme intention d’occuper une place sur le podium après son élimination aux tirs au but face au Mali.



Les Lions Indomptables A’ ont été cueillis à froid dès l’entame du match arbitré par l’Algérien Lahlou Benbraham. En effet, le meilleur joueur du Syli National lors de ce CHAN Total, Morlaye Sylla conclut une excellente action collective, et trompe le gardien camerounais après une déviation d’un défenseur adverse.



Un but qui récompense la domination guinéenne et la détermination des poulains de Mohamed Bangoura. Les Camerounais sortent quelque peu de leur coquille mais ne réussiront pas à revenir au score. Les tentatives de Kofana ou encore Man Ykre n’ont rien changé au tableau d’affichage. Cela profite aux Guinéens qui réussissent à doubler la mise, juste avant la pause (45’). Mamadou Babangoura profite d’un mauvais placement de la défense centrale camerounaise et conclut un contre du Syli National.



En seconde période, les changements opérés par le coach camerounais Martin Mpile avec les entrées notamment des attaquants Soga et Mfede ne suffisent pas pour revenir au score. Mal en point, les Lions Indomptables ratent le podium et se contentent de la quatrième place dans un tournoi qui marque le prélude de la CAN Total 2021 prévue dans une année au Cameroun.



Source : cafonline.com