La Garde Royale organise la distribution de repas du “Ftour ” au profit de familles nécessiteuses dans plusieurs villes du Royaume

En exécution des Hautes Instructions Royales, la Garde Royale organise, au cours du mois sacré de Ramadan et à l'instar des années précédentes, la distribution quotidienne de 4.180 repas du "Ftour" au profit des familles nécessiteuses dans plusieurs villes du Royaume.



Dans un communiqué, la Garde Royale précise que cette opération se déroulera au niveau de douze (12) points de distribution :

- Cinq (05) points à la ville de Rabat : Dar Es-salam, Touargas, Hôpital My Abdellah d'oncologie, Urgences de l'Hôpital Avicenne et l'Hôpital des enfants Avicenne.



- Trois (03) points à la ville de Salé : Kariat Oulad Moussa, Hay Essalam et Mâamoura.

- Quatre (04) points respectivement au quartier Charf à Tanger, à Hafat Rkina à Tétouan, au Mechouar à Marrakech et au Centre N’khilat (Rommani).



L’opération de distribution s’effectue en présence des représentants de l’autorité locale et des cadres de la Garde Royale pour veiller sur l’ordre et aider les bénéficiaires afin d’assurer la réussite totale de cette opération, conclut le communiqué.