La Galerie H met l'artisanat et le design vintage à l’honneur

La Galerie H, un espace du Groupe Holmarcom dédié à l’artisanat, a récemment ouvert à Casablanca, sa nouvelle expo-vente sous le thème "Artisanat et Design Vintage" où les amateurs de design pourront découvrir les créations de trois talentueux designers marocains, réalisées dans un esprit rétro pour un étonnant voyage dans le temps. Marier, associer, revisiter, mobilier et accessoires à travers plusieurs époques et garder l'essence même de l’artisanat marocain à travers ses matières, ses couleurs et ses codes, tels sont les défis relevés avec brio par les jeunes designers Mohcine Bousfiha, Yassine Hmichane et Mouad Mohsine.

Ils proposent ainsi, chacun avec son style et son expression propre, une collection d’objets qui revisitent les tendances des décennies. S'exprimant à cette occasion, le PDG du Groupe Holmarcom, Mohamed Hassan Bensalah, a indiqué que via cette exposition, l'ambition est de partager la passion des objets anciens et iconiques qui reflètent un patrimoine culturel riche et un savoir-faire ancestral pointu.

A travers cette nouvelle exposition, le Groupe Holmarcom poursuit son soutien inconditionnel à la créativité et au design au Maroc, a-t-il dit, soulignant que depuis sa création, la Galerie H contribue à l’essor du secteur de l’artisanat dans une démarche inscrite dans un double enjeu artistique et socioéconomique.

M. Bousfiha, l'un des artisans de cette exposition est diplômé de l’Ecole d'architecture d’intérieur et de design, Art’Com Sup à Casablanca. Il trouve d’abord sa voie en créant des espaces de vie pour les particuliers ainsi que des espaces de travail pour les professionnels. Sa collaboration avec une entreprise belge spécialisée dans la réédition de meubles de grands designers des années 30 aux années 70 a peaufiné son goût pour le design d’objet ainsi que son savoir-faire du dessin technique. Le deuxième exposant, M.Hmichane est né dans une famille de designers et de créatifs. Il a d’abord intégré l’école des Beaux-Arts de Casablanca avant de se rendre à l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan en 2015. M. Il a participé à plusieurs expositions, workshops et projets artistiques à Tétouan. Ses expériences et sa ténacité l’ont poussé à cofonder et organiser le premier évènement de design à Tétouan.

Mouad Mohsine est, quant à lui, diplômé de la Swiss Business School. Son parcours professionnel l’a conduit tout d’abord à une carrière de manager durant plus de 10 ans dans l’industrie céréalière où, en dépit de ses responsabilités, sa créativité a toujours pris le dessus. Aujourd’hui, entièrement dédié au travail artistique, Mohsine consacre son temps à la création d’objets vintage dans un esprit rétro et décalé à la fois.

La Galerie H est un espace dédié à la créativité, à mi-chemin entre la galerie d’art et le concept-store, alliant design et artisanat, tradition et évolution. Elle a pour objectif la promotion de la création marocaine, de la dextérité des artisans du pays et de son art de vivre.