La France insoumise : L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est

La France insoumise a estimé dans un communiqué que "l'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est".



Le leader de ce parti, Jean-Luc Mélenchon, a pour sa part jugé que "toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose: la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même".



Des prises de position encore appuyées par le député LFI Louis Boyard, pour qui cela fait "trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'Etat israélien et celle de groupes armés palestiniens".



Le reste de la classe politique a unanimement condamné les attaques du Hamas.