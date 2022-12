La Fondation Al Mada lance le site web des Villas des Arts

La Fondation Al Mada a annoncé, lundi, le lancement du site web des Villas des Arts, marquant son engagement à promouvoir l’Art et la Culture au Maroc.



Animée par une mission de promotion de l’Art et de la Culture, la Fondation Al Mada a pour objectif ultime de susciter l’intérêt du plus grand nombre pour les arts et la culture, de les démocratiser, d’identifier et de promouvoir les jeunes talents marocains et africains, a indiqué la Fondation dans un communiqué, ajoutant que cette ambition s’exprime dans des lieux dédiés à la création artistique et à la culture, à savoir les "Villas des Arts de Rabat et Casablanca", et que le lancement du site https://villadesarts.ma/ incarne cette vision.



Bien plus qu’une simple vitrine, ce nouveau site web, "Mobile Friendly", a été conçu pour simplifier la navigation, offrir une expérience fluide et faciliter l’accès à l’éventail d’activités culturelles proposées par les Villas des Arts de Rabat et Casablanca, rapporte le communiqué, précisant qu’il permet de s’inscrire en ligne à la Newsletter des Villas des Arts, ainsi qu’aux événements phare de la programmation culturelle des Villas pour en être informé, en exclusivité.



Grande première au Maroc, le site ouvre l’accès au musée virtuel de la Fondation Al Mada, où est exposé ce qui est considéré comme un véritable trésor pictural, à savoir sa Collection d’Œuvres d’Arts dans son intégralité, poursuit la même source.



Près de 1 000 œuvres s’offrent aux yeux enchantés du visiteur, qui, tout au long de sa navigation sur le site, découvre la richesse du patrimoine marocain, à travers une peinture, une sculpture, une photographie… et fait la connaissance des grands artistes marocains, leur œuvre et leur parcours, souligne la Fondation.



L’engagement du fonds Al Mada à inscrire son empreinte dans une dynamique inclusive et à long terme s’exprime à travers la Fondation Al Mada qui coordonne l’ensemble des initiatives RSE du fonds et de ses participations orientées vers le "Positive impact"et ce, à travers trois axes principaux : l’art et la culture, l’entrepreneuriat et l’éducation.



Les Villas des Arts, espaces d’art contemporain, lieux de création, d’animation et de rencontres, ont été créées pour contribuer à mieux faire connaitre et valoriser le patrimoine artistique marocain.



Elles sont considérées comme des espaces didactiques qui ont pour objectif de sauvegarder, préserver, inventorier, valoriser et assurer l’accessibilité de l’art auprès du grand public.



A ce titre, les Villas des Arts, sont des lieux dotés d’un caractère intégrateur qui se traduit par l’ampleur et l’abondance de la gamme des expressions culturelles que ces espaces abritent : arts plastiques, photographie, arts de la scène, cinéma, littérature, festivals, etc, conclut la Fondation Al Mada.