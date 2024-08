La Finlande loue l'Initiative Royale pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique

La Finlande a salué les efforts du Maroc à travers diverses initiatives lancées sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement socio-économique en Afrique, en particulier l’Initiative Royale pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, ainsi que le "Processus des Etats africains atlantiques".



Dans un communiqué sanctionnant la rencontre, mardi à Helsinki, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue finlandaise, Mme Elina Valtonen, la Finlande a, par ailleurs, souligné la stabilité politique du Maroc et s’est félicitée des réformes entreprises par le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et dynamiques, notamment à travers le nouveau modèle de développement et la régionalisation avancée.



Cette reconnaissance internationale renforce la position du Maroc en tant qu'acteur clé dans la région et met en lumière la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour consacrer le rôle central du Royaume aux niveaux continental et international.



La Finlande a, dans ce sens, reconnu le rôle stratégique du Maroc qui constitue une porte d'entrée entre l'Afrique et l'Europe et un acteur clé dans le partenariat UE-Afrique en général, ainsi que sa contribution déterminante au renforcement de la coopération et la stabilité régionales, la lutte contre le terrorisme et la coopération en matière de gestion des migrations transfrontalières.