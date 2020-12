La Fédération française du judaïsme marocain salue la décision américaine

Le secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain, Simon Skira, a salué hautement la reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les décisions annoncées par SM le Roi Mohammed VI et le président Donald Trump constituent «un évènement majeur, de portée profondément stratégique», a affirmé M. Skira dans une déclaration à la MAP.



«La décision historique du président Trump de la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur ses provinces sahariennes m’a procuré un sentiment de bonheur intense», a-t-il dit. Il s'est, par ailleurs, félicité du rôle du Maroc dans le processus de paix et salué hautement les efforts et initiatives du Souverain qui œuvre inlassablement pour une paix durable entre Palestiniens et Israéliens et pour que la ville sainte d'Al Qods soit accessible aux fidèles des trois religions monothéistes.



"En tant qu’homme de paix, je ne peux que suivre Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans cette démarche de vouloir régler le conflit israélo-palestinien une fois pour toutes", a-t-il dit. Il a indiqué que la communauté juive marocaine de par le monde a «toujours tenu à ce cordon ombilical qui la lie à son pays d’origine et a veillé à ce qu’il soit scrupuleusement entretenu et soigneusement préservé».



Exprimant sa fierté en tant que Marocain d’abord et en tant que défenseur de la paix et de la cohabitation entre tous les enfants d’Abraham, il a rappelé que le Maroc n’a jamais perdu ses liens avec ses fils de confession juive, que ce soit du temps de feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II ou encore aujourd’hui sous le règne de SM le Roi Mohammed VI.