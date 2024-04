La Fédération Royale marocaine du sport scolaire tient son AG ordinaire

La Fédération Royale marocaine du sport scolaire (FRMSS) a tenu, mardi à Rabat, son Assemblée générale (AG) ordinaire au titre de la saison 2022-2023. Après vérification du quorum, la FRMSS a entamé les travaux de cette réunion avec la présence de 74 membres, sur un total de 94.



Donnant lecture au rapport moral, le secrétaire général de la FRMSS, Abdellatif Charafi, a souligné que l’instance fédérale a veillé à l’organisation des compétitions sportives scolaires nationales et internationales durant la saison concernée, en prenant en compte les principes de justice territoriale, de diversification de l’offre sportive scolaire, d’égalité des genres, d’une éducation inclusive, de préservation de l’environnement et de la durabilité, outre la promotion du patrimoine culturel national.



Il a relevé, dans ce sens, que l’autre volet de ce rapport concerne les championnats sportifs et les activités scolaires internationales, notamment le championnat du monde scolaire de football organisé en juillet dernier à Rabat, ajoutant que le soutien et le développement du sport scolaire et de l’éducation physique constituent un axe central de l’action de la FRMSS.



De plus, le rapport moral a mis en lumière le caractère primordial de la formation continue en matière de sport scolaire, mettant l’accent sur l’importance du développement des ressources humaines en matière de sport scolaire.



Du rapport financier au titre de la saison 2022-2023, présenté par le trésorier de la Fédération, Abdelhak Afif, il en ressort que les principales nouveautés ont trait à la création et la mise en œuvre de la commission financière, l’organisation des championnats internationaux scolaires, du championnat du monde scolaire de football (garçons et filles), du championnat d’Afrique scolaire de volley-ball et basket 3x3, outre l’appui financier à la Fédération par le ministère.



Selon le document, les dépenses ont concerné l’organisation des championnats nationaux et internationaux, le soutien au sport scolaire et à l’éducation physique, la formation continue, l’organisation de séminaires et réunions, les partenariats, collaboration et communications en plus de la gestion de la FRMSS.



De son côté, le commissaire aux comptes a approuvé, sans réserve, les bilans de la fédération. Suite à quoi, les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité.



Concernant le programme des participations futures aux championnats sportifs et aux activités scolaires internationales, le Maroc devra prendre part notamment aux championnat du monde de cross country, en mai prochain à Nairobi, au championnat du monde scolaire de football en Chine (17-22 mai), aux gymnasiades 2024 au Bahreïn (23-31 octobre). Par ailleurs, le Royaume abritera la conférence internationale sur le sport scolaire au primaire, en octobre prochain à Rabat.



Cette AG, présidée par Abdesselam Mili, président délégué de la FRMSS et directeur de la promotion du sport scolaire au sein du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a été marquée par la présence notamment de l’inspecteur général du ministère, des directeurs centraux, régionaux et provinciaux, outre les présidents et représentants des fédérations sportives marocaines.