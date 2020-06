La Fédé, les clubs et les Ligues s’y mettent : Le ministre et le Parlement aussi

Le comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football tiendra, aujourd’hui à partir de 15 heuresvia la technique de visioconférence, une réunion avec les clubs relevant de la Ligue nationale de football 1 et 2, ainsi que les Ligues régionales, les Ligues nationales de football amateur, de foot féminin et de foot varié.

Après des semaines de silence radio, telle a été l’information laconique rapportée par le site officiel de l’instance fédérale, invitant l’ensemble des parties prenantes à une réunion où il serait question de voir s’il y a possibilité ou non de la reprise des championnats des différentes catégories.

L’appel à cette réunion vient juste après le communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur, de la Santé et de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et numérique faisant part du passage à la deuxième étape du plan d’allègement du confinement sanitaire, et ce à partir du 24 juin 2020 à minuit.

Il faut dire que parmi l’ensemble des mesures d’assouplissement, il y a lieu de remarquer qu’aucune disposition prise ne permet de déduire que l’on s’acheminerait vers un retour à la compétition. Le communiqué était clair, indiquant que ce qui est tolérépour le moment est « la reprise des activités sportives pratiquées individuellement en plein air comme la marche et le vélo ».

Place donc à l’expectative durant ces 24 heures pour voir sur quoi débouchera cette réunion fédérale et ce que dira aujourd’hui devant le Parlement le ministre de la Culture, du Sport et de la Jeunesse, Othmane El Firdaouss.Pour certains, l’heure reste aux quelques scénarii possiblesd’une reprise d’exercice tant souhaitée même si tout laisse croire que cette éventualité est à éloigner.

A noter que le non retour à la compétition devrait, sans aucun doute, affecter notamment les clubs marocains en lice en Coupes africaines. Le WAC et le Raja en Ligue des champions et le Hassania d’Agadir et la Renaissance de Berkane en Coupe de la Confédération qui seront tenus de préparer leurs matches de demi-finales prévus en septembre prochain sans le moindre match dans les jambes de leurs joueurs respectifs. A moins de se dire que les protagonistes du dernier carré des C1 et C2 continentales sont à loger dans la même enseigne, du fait que le HUSA affrontera la RSB, alors que le WAC jouera Al Ahly et le Raja croisera le fer avec le Zamalek, sachant que les deux équipes égyptiennes ne disputent pas elles aussi le championnat local suspendu à cause de la pandémie de nouveau coronavirus.

Pour rappel, la Botola Pro 1 s’était arrêtée alors que ses acteurs s’apprêtaient à aborder son ultime tiers, sans omettre les matches en retard et surtout un certain DHJ-Raja dont le sort n’a pas encore été décidé six mois après la date de sa programmation. Au classement, c’est le Wydad qui mène le bal avec 36 unités au compteur, au moment où les deux relégables sont l’Ittihad de Tanger (15 pts) et le Raja de Béni Mellal (8 pts).

En Botola pro 2 et après 22 journées disputées, la pole position est partagée entre le Maghreb de Fès et le Chabab de Mohammédia (39 pts), alors que sont menacées par la descente chez les amateurs les formations de l’Union de Sidi Kacem (20 pts) et du Chabab Rif d’Al Hoceima (18 pts).