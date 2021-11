La FRMSS tient ses AG ordinaire et extraordinaire

La Fédération Royale marocaine du sport scolaire (FRMSS) a ouvert, samedi à Rabat, les travaux de ses Assemblées générales ordinaire et extraordinaire, qui interviennent à l'expiration du mandat des membres. L'ordre du jour des deux assemblées, présidées par le secrétaire général du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et du Sport, Youssef Belkassemi, a comporté notamment l'adoption des rapports moral et financier des exercices 2019-2020 et 2020-2021 et l'examen des amendements relatifs au statut de la FRMSS. Lesdits rapports ont mis la lumière sur la réalisation de plusieurs projets visant la promotion de la pratique du sport scolaire et la présence du Maroc au sein des instances internationale et continentale, notamment les fédérations internationale et africaine de la discipline, dont le Royaume occupe respectivement les postes de vice-président et de président. Les deux documents ont évoqué les différents programmes exécutés ou en cours de réalisation, ainsi que les performances accomplies par les sportifs marocains aux plans arabe, maghrébin et international. Les participants à ces assises ont adopté, à l'unanimité, les rapports moral et financier. La fédération devra élire, le 18 décembre prochain, les membres du conseil fédéral composé d'un président, d'un vice-président, d'un président délégué, de quatre membres, de deux présidents des délégations de la FRMSS dans les académies régionales de l'éducation et de la formation. S'exprimant à l'ouverture de ces travaux, M. Belkassemi, par ailleurs vice-président de la FRMSS, a souligné l'intérêt majeur que porte le nouveau gouvernement au sport scolaire et à sa promotion sur l'ensemble du territoire national. Il a insisté sur l'importance d'intégrer le sport dans l'éducation pour une large diffusion des principes de citoyenneté, lutter contre la violence et la discrimination et contribuer au rayonnement du Maroc à l'échelle internationale. M.Belkassemi a énuméré, à cet égard, un certain nombre de mesures dédiées à la mise à niveau du sport scolaire, à travers notamment l'appui de l'association sportive scolaire en tant que noyau des activités sportives institutionnelles, ainsi que l'intégration de nouveaux sports visant à créer une dynamique en la matière. Il a, à ce propos, rappelé les conventions de partenariat scellées avec de nouveaux partenaires et l'organisation de sessions de formation dans plusieurs disciplines au profit des cadres du sport scolaire. Dans une déclaration à la MAP en marge de cette rencontre, M. Belkassemi a fait savoir qu'en plus de l'adoption des rapports moral et financier, les assemblées générales connaîtront un large débat pour repenser la méthodologie du travail et améliorer les aspects organisationnels, en vue de développer la gouvernance et la performance de la fédération et des sportifs scolaires. Pour sa part, Aïcha Ighmar, membre du bureau directeur de la FRMSS, a indiqué que plusieurs activités en présentiel ont été suspendues à cause de la pandémie durant l'année scolaire 2019-2020. "La fédération s'est organisée, en conséquence, et avait programmé d'autres activités réussies à distance sur les plans national et international, et ce à travers la participation de plusieurs élèves notamment dans des championnats d'échecs et de taekwondo", s'est elle réjouie dans une déclaration similaire. Mme Ighmar s'est dite "optimiste" quant à l'avenir du sport scolaire, surtout après son rattachement au ministère de l'Education nationale.