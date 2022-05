La FRMF signe un contrat d’ objectifs avec les Ligues régionales

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a signé, mercredi 18 mai courant au siège de la FRMF, un contrat d’objectifs avec les Ligues régionales en vue du développement du football de base.



Ce contrat a été paraphé par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa et les présidents des Ligues régionales.



Ce contrat-d’objectifs prévoit le développement des compétitions, toutes catégories d’âges confondues, la formation et le développement du niveau de l’arbitrage, la programmation d’un championnat de beach-soccer et de football en salle (futsal) en plus d’accorder davantage d’intérêt au football féminin.



S’exprimant à cette occasion, M.Lekjaa a salué les efforts considérables déployés par les intervenants de la sphère football pour développer le football au niveau de la base soulignant que la FRMF veille au développement du ballon rond à travers l’élaboration d’une stratégie de travail participative visant la véritable adhésion au chantier du développement du niveau du football.



Le président de la FRMF a expliqué que ce contrat d’objectifs constitue un levier de développement du football marocain précisant que la base est la pépinière qui regorge d’innombrables talents qui ont besoin d’un accompagnement professionnel pour se distinguer et briller.



Le défi principal reste actuellement la conservation du leadership continental en organisant toutes les compétitions, la restructuration des administrations au sein des Ligues régionales et la mise en œuvre professionnelle et concrète du contrat d’objectifs.



Pour leur part, les présidents des Ligues régionales ont loué le soutien apporté par la FRMF afin de mobiliser tous les moyens humains et matériels, et ce pour permettre aux Ligues régionales d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions possibles.